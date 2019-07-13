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23:53 13 Temmuz 2019
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    Antalya'da üç ayrı noktada orman yangını çıktı

    'Son 5 yılda çıkan 10 bin 130 orman yangınının 5 bin 862’sinin çıkış nedeni aydınlatılamadı'

    © AA / Orhan Çiçek
    Çevre
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    Ardı ardına çıkan orman yangınları üzerine konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Türkiye’de 2014 – 2018 yılları arasında 10 bin 130 orman yangını çıktığını, bu yangınların 667’sinin kasıtlı çıkartılırken 5.862’sinin çıkış nedeninin aydınlatılamadığını aktardı.

    CHP'li vekil Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Türk Hava Kurumu’nun (THK) işlettiği ve orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçakların THK’nın Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamaması sebebiyle bu seneki orman söndürme çalışmalarına katılamadığı iddiasını sordu.

    © İHA / MURAT YALÇIN-AW753812
    Muğla'daki orman yangını söndürüldü

    Birgün'ün aktardığına göre, yaz mevsimi ile birlikte Türkiye'nin farklı alanlarında ardı ardına yaşanan orman yangınlarının ormanlarımıza büyük zarar verdiğini söyleyen CHP’li Şeker, “Muğla ili Dalaman – Fethiye hattında çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını toplumda geniş bir üzüntüye yol açtı. Hemen ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bağla Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yaşanan orman yangınlarına zamanında ve gereği gibi müdahale edilmemesi maddi zararın yanında bölge ekosistemini ve habitatını da olumsuz etkiliyor” dedi.

    Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 2014 – 2018 yılları arasında 10 bin 130 orman yangını çıktığını, bu yangınların 667’sinin kasıtlı çıkartılırken 5.862’sinin çıkış nedeninin aydınlatılamadığını belirten CHP’li Şeker, “Günlerdir ciğerimiz yanıyor, gözümüz gibi koruyup kollamamız gereken ülkemizin en kıymetli alanlarında ardı ardına yangınlar çıkıyor. Ama iddialara göre THK’nın elindeki uçaklar bu yangınlara müdahale için kullanılmaya gerek görülmemiş. Bu vahim iddialar doğru ise, bu ihmalin sorumluları tespit edilmeli, Bakanlık tarafından kamuoyuna derhal bir açıklama yapılmalı” diye konuştu.

    © AA /
    Muğla'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

    CHP’li Şeker önergesinde aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

    - Ülkemizde özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yangın müdahale uçağı ve helikopteri sayısının artırılması düşünülmekte midir?

    - Son 10 yılda ülkemizde çıkan orman yangınlarının sayısı ve bölgelere göre dağılımı nasıldır? Bu yangınların etkilediği alanların toplam boyutunun yıllara göre dağılımı nasıldır?

    - Son 10 yılda orman yangını sonucunda yok olan ya da tahribata uğrayan ve imara açılan ya da yasal olmayan bir şekilde yapılaşma gerçekleştirilen orman alanları hangileridir?

    - Son 10 yılda orman alanlarında yaşanan bu yangınlara bağlı olarak, yanmış olan herhangi bir ormanlık alan, orman vasfı niteliğini kaybetmiş midir? Bu orman alanlarından yanma neticesinde imara açılmış olan yer var mıdır?

    - Son 10 yılda çıkan orman yangınlarının çıkma sebeplerine göre dağılımı nasıldır?

    - Son 10 yılda çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak kaç kişi hakkında idari ve adli işlem başlatılmıştır?

    İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
    © AA / Menderes Belediyesi
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    - Türk Hava Kurumu’nun işlettiği ve orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçakların THK’nın Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamaması sebebiyle bu seneki orman söndürme çalışmalarına katılamadığı iddiası doğru mudur?
    THK’nın yangın söndürme uçakları Dalaman – Fethiye hattında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangında kullanılmış mıdır? Kullanılmadı ise gerekçesi nedir?

    - Orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için komşu ülkelerle, yangın söndürme araç ve ekipmanlarının artırılması ve ortak kullanılması için işbirliği anlaşması yapılacak mıdır?

    - Mevsimsel açıdan gelecek aylarda orman yangınlarında olası artışların yaşanacağı ihtimali de göz önüne alınırsa, bu yangınların önlenmesi için ne gibi önleyici tedbirler alınmaktadır?

    - Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere “imar barışı” kapsamında yapı kayıt belgesi verilmesi, başta Anayasamız olmak üzere 6831 sayılı yasa ile çelişmektedir. Bu açık çelişkiye rağmen yangın sonucunda tahribata uğramış ormanlık alanlarda inşa edilmiş kaçak yapılar için imar barışı başvurusu yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurular nasıl sonuçlandırılmıştır?

    - Yangın sonucu tahribata uğrayan bu alanların yeniden ağaçlandırılması için yapılan faaliyetler nelerdir?

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    Etiketler:
    Ali Şeker, İstanbul, CHP, Orman yangını, Türkiye
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