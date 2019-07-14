Bakan Pakdemirli denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerdeki Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında dalış yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Reis Bey' isimli su ürünleri kontrol tekne ile Çeşme Dalyan'dan hareket eden Bakan Pakdemirli ve dalış ekibi, Eşek Adası yakınlarında demir attı.

Dalış yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum örgütleri de olacak" dedi.

Denizleri gelecek nesillerden emanet aldıklarını ifade eden Pakdemirli şöyle konuştu: "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Altta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları koruma anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık."

600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradıklarını, burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettiklerini ve bunları toparladıklarını söyleyen Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: "4 bin 500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısını, organizmasını ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla 1.5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş, kollamış oluyoruz. Dünyada da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında da atıkları değerlendiklerini belirten Pakdemirli, "Denizlerimizin temiz olması, kaynakları düzgün kullanmamız, israf etmemiz ve gelecek nesillerden emanet aldığımız çevremizi daha iyi koruma anlamında değerli görüyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak istedim. Uzun süredir dalmamıştım. Bulduğumuz ağları pazar filesine dönüştürüyoruz. O da bir sosyal sorumluluk projesi" diye devam etti.

Bakan Pakdemirli ve dalgıçlar daha sonra dalış yaparak, denize atılmış ağları çıkardı.