Ergene Nehri ile Arda Nehri karşılaştırıldı: 'Sınırımızdan 1 kilometre ötedeki insanlar tertemiz sularda yüzüyor'

Türkiye sınırından bir kilometre ötede yer alan Yunanistan'ın Kastanias beldesine giden Çidem, Arda Nehri'nde yüzen Yunanlılar ile nehrin tertemiz görüntüsünü fotoğrafladı.
Aynı gün Uzunköprü sınırlarındaki tarihi taş köprünün altına gelen Çidem, burada ise Ergene Nehri'nin son durumunu kayıt altına alırken, yaşanan çevre felaketini gözler önüne serdi.
Temmuz 2019. Iki nehir. Bir nehir ölüm saçıyor. Adı ERGNENE. Diğeri gelecek nesillere hayat veriyor.(Arda Nehri Batı Trakya Yunanistan sınıra 1 km) pic.twitter.com/sJBDQFOfyE— Göksal ÇİDEM (@goksalcidem) July 15, 2019
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde, Çidem'in şu değerlendirmeleri yer aldı:
"2005 yılından bu yana Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce insan, temmuz ayının ikinci pazar günü aynı saatte nehirlere atlıyor. Dünyada her yıl temmuz ayının ikinci pazar günü yapılan bu atlayışa Büyük Atlayış' deniyor. Eylem, insanları nehirlerle barıştırmayı, nehirlere dikkat çekmeyi hedefliyor.
BİG JUMPİNG BÜYÜK ATLAMA(MA)— Göksal ÇİDEM (@goksalcidem) July 14, 2019
2005 yılından bu yana Avrupa’nın birçok ülkesinde binlerce insan, Temmuz ayının ikinci Pazar günü aynı saatte nehirlere atlıyor. Biz atlamıyoruz. Tek akarsuyumuz Ergeneden su değil, sıvı akıyor. 14 Temmuz 2019 pic.twitter.com/eVDanJcu5R
'ERGENE'DEN ZEHİR AKMAYA DEVAM EDİYOR'
Ülkemizde 2011 yılından bu yana, 'Büyük Atlama' olarak adlandırdığımız bu etkinlikte Türkiye'nin birçok noktasında, Avrupa ülkeleri ile aynı saatte nehirlere, göllere ve denizlere atlanırken, biz Trakyalılar bu etkinlikten mahrum kalıyoruz. Ergene'den zehir akmaya devam ediyor. Ergene'den su değil sıvı akıyor, Sınırımızdan bir kilometre ötedeki insanlar tertemiz sularda yüzerken, bizler zehirli suya mahkum haldeyiz. Ergene nehri gibi, nehri besleyen dereler de can çekişiyor. Sözün değil, suyun bittiği noktadayız. Uzunköprü'deki taş köprünün altında çevreye yayılan kokudan sinekler bile kaçıyor."
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