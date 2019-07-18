Kayıt
13:54 18 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kıraç toprakları ormana çevirdiler: '26 yıl boyunca çalıştım, o zamanlar kıraçtı, şimdi kesiyorlar, odun yapıyorlar'

    © DHA /
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 01

    1958'den 1980'li yılların sonuna kadar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ağaç seferberliği çalışmalarında işçi olarak çalışan 5 kardeş, sırtlarında, tepeliklere fidan taşıyıp dikti, suladı, çapasını yaptı. O kıraç alan, yıllar içinde orman oldu.

    Orman İşletme Müdürlüğü, 1958 yılından önce kıraç topraklara sahip olan Akşehir ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Tekke Mahallesi ve çevre köylerde ağaçlandırma seferberliği başlattı. O köylerde oturanlar da seferberliğe katıldı. Karakoyun ailesinin en büyük oğlu 92 yaşındaki Ramazan Karakoyun da o dönem ağaçlandırma seferberliğine gönüllü başladı.

    © DHA /
    Türkiye'de 2009'dan bu yana 83 bin 557 futbol sahası büyüklüğünde orman yandı
    Ardından İşletme Müdürlüğü'nde ücretli işçi olarak devam etti. Kardeşleri 85 yaşındaki Şükrü, 84 yaşındaki Mevlüt, 82 yaşındaki yaşındaki Halil ve 80 yaşındaki Ali Karakoyun da ağaçlandırma seferberliğinde işçi olarak çalıştı. Diğer işçilerle birlikte o dönemin şartlarında sırtlarında ve eşeklerle tepeliklere fidan çıkaran Karakoyun kardeşler, ağaçların gelişip, büyümesinde de görev aldı. Sadece Tekke köyünde değil, diğer çevre köylerinde de ağaçlandırılmasında emeği geçen Karakoyun kardeşler şu an yaşlılıklarını, kıraç topraklardan kurtardıkları yemyeşil doğanın ortasında geçiriyor.

    Kardeşlerden Ali Karakoyun ise yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle evinden fazla dışarı çıkamıyor. 

    'KIRAÇTI, HİÇ AĞAÇ YOKTU'

    Köylerindeki ağaçlandırma çalışmalarının 1958 yılında başladığını belirten Ramazan Karakoyun, 26 yıl boyunca Orman İşletme Müdürlüğünde görev aldığını belirtti. Sırtlarında ve eşekle tepeliklere fidan çıkardıklarını belirten Karakoyun, "O zaman araba ve at yoktu. Eşekle ve sırtımızda yürüyerek tepeliklere fidanları çıkartıp, dikip, yetiştirdik. 26 yıl boyunca çalıştım. Meşe, çam ve sedir ağaçları yetiştirdik. Köyümüzde ve çevresinde halen ağaç dikimleri devam ediyor, tabi bir taraftan da seyretmek için kesiyorlar" dedi.

    • Alanın 1960'lı yıllardaki hali.
      © DHA /
    • Alanın 2019'daki hali.
      © DHA /
    1 / 2
    © DHA /
    Alanın 1960'lı yıllardaki hali.

    'BİZİM EV KÖYDE VE YAKIN OLDUĞU İÇİN KARDEŞLERİMLE YÜRÜYEREK GELİRDİK'

    Diğer işçilerin çadırlarda kaldıklarını ifade eden Karakoyun, "Bizim ev köyde ve yakın olduğu için kardeşlerimle yürüyerek gelir, evde kalır ve sabah tekrar tepeliklere çıkıp, ağaç diker ve bakımını yapardık. Diğer işçiler çadırda kalıyorlardı. Su yoktu, buradan bidonlarla su çıkartırdık. Çok zor şartlarda çalıştık" diye konuştu. 

    Antalya'da üç ayrı noktada orman yangını çıktı
    © AA / Orhan Çiçek
    'Son 5 yılda çıkan 10 bin 130 orman yangınının 5 bin 862’sinin çıkış nedeni aydınlatılamadı'
    Şükrü Karakoyun da fidanları dikip, büyüyüp gelişmesine kadar her işleminde çalıştıklarını ifade ederek, "Dikip yapıyorduk, suluyorduk, çapasını yapıyorduk. O zamanlar kıraçtı, hiçbir ağaç yoktu. Şimdi hepsi büyüdü, yemyeşil oldu" şeklinde konuştu.

    1980'li yıllara kadar ağaçlandırma çalışmalarında görev yaptığını belirten Mevlüt Karakoyun ise, "1980'li yıllara kadar çalıştık. Ekiplerin posta çavuşluğunu yapıyordum. Yeri geldi 100-150 kişi çalıştık. O zaman burası kıraçtı, şimdi orman oldu. Ama şimdi kesiyorlar, odun yapıyorlar. Bazıları tabi ağaç yaşlandığı için çürüdüğü için kesiyorlar" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    odun, alan, Orman, Çalışma, toprak, Kıraç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Lice’nin Bırkleyn Mağaraları
    8 bin yıllık gizem: Dünyanın bittiği ve ölümsüzlük suyunun aktığı yer
    Karikatür
    NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan rapor: 'Türkiye'deki üs dahil dahil 6 yerde ABD'nin nükleer silahları var'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet