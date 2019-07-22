İzlanda yok olan ilk buzulu için anıt dikip geleceğe seslenecek: Diğerlerini kurtaracak mıyız, sadece siz bileceksiniz

İzlanda, küresel ısınma nedeniyle kaybettiği ilk buzulu için ibretlik bir anıt dikmeye hazırlanıyor. ‘Geleceğe mektup’ notu taşıyan anıtta, insanlığın iklim krizine acil bir çözüm bulması gerektiği hatırlatılıyor. Mektup, “Başarıp başarmadığımızı sadece sizler bileceksiniz” hitabıyla bitiyor.

İzlanda’nın batısında bulunan ve ‘OK’ olarak da anılan Okjökull buzulu yaklaşık bir yüzyıl önce 15 kilometrekarelik bir alanı kaplıyordu ve 50 metre kalınlığındaydı.

Ancak yapılan son ölçümlerde, alanı 1 kilometrekareye kalınlığı da 15 metreye kadar düştü ve ‘buzul’ statüsünü resmen kaybetti.

Yerel medyanın aktardığına göre 18 Ağustos’ta düzenlenen bir törenle anıt dikilecek. Bu girişime ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Rice Üniversitesi araştırmacıları, İzlandalı yazar Andri Snær Magnason ve yerbilimci Oddur Sigurdsson ile öncülük etti.

Iceland Honors First Glacier To Disappear Due To Climate Change With Memorial ‘Letter To The Future’https://t.co/Wop5ofDzgK pic.twitter.com/7gOEKHFcYt — IFLScience (@IFLScience) July 22, 2019

​REKOR ÖLÇÜM DE ANITA KAZINDI

Anıtta bulunan ‘geleceğe mektup’ başlıklı yazıda, “OK, İzlanda’nın buzulları arasında bu statüyü kaybeden ilk buzul oldu. Gelecek 200 yılda tüm buzullarımızın aynı yolu takip etmesi bekleniyor. Bu anıt, neler yaşandığını ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmek içindir. Başarıp başarmadığımızı sadece sizler bileceksiniz” ifadeleri yer aldı.

Anıtta ayrıca Ağustos 2019 tarihinin yanı sıra, bu yılın mayıs ayında rekor düzeye çıkan atmosferdeki karbondioksit yoğunluğuna işaret olarak 415 ppm ibaresi yer aldı.

'ANITLAR YAŞAYANLAR İÇİNDİR'

Rice Üniversitesi’nden Cymene Howe, Okjökull’un küresel ısınma nedeniyle dünya haritasından silinen ilk buzul olduğunu vurguladı. Howe, ‘OK’un yok oluşunun buzullarla ilgili tehlikeyi göstermeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Howe, “Anıtlar ölenler için değil, yaşayanlar içindir. Bu durumun bize, yaşayanlara bağlı olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Howe’un çalışma arkadaşı Dominic Boyer de sera gazı konusunda hemen harekete geçilmediği takdirde İzlanda’daki diğer buzulların da aynı kaderi paylaşacağı uyarısında bulundu.

Cymene Howe, geçen yıl da duruma dikkat çekmek için buzulun adından esinlenerek ‘Not OK’ (İyi değil) adlı bir belgesel çekmişti.