Yemen'de doğal felaket riski kapıda: Terk edilmiş tanker patlarsa 1 milyon varilden fazla petrol denize karışacak

Yemen hükümeti, ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle 4 seneden beri Kızıldeniz’de terk edilmiş halde bekleyen ve 'yüzen bomba' olarak nitelendirilen ham petrol dolu tankerin bölgede büyük bir çevre felaketi yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yemen'de içerisinde 1 milyonu aşkın ham petrol varili bulunan tanker, terk edilmiş vaziyette beklediği Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine sebep olabilir.

Uzmanlar, 'yüzen bomba' olarak nitelendirilen gemideki gaz birikmesinin 'yıkıcı' bir patlamayla sonuçlanabileceği konusunda endişeli.

Yemen'deki Ras Isa limanına yakın bir konumda bekleyen geminin patlaması halinde 1 milyon varili aşkın ham petrolün hızla Suez kanalına, hatta Hürmüz Boğazı'na kadar sızabileceği bildiriliyor.

Yemen Petrol ve Mineraller Bakanlığı yönetimindeki bir devlet kuruluşu olan Yemen Petrol ve Gaz Şirketi'ne ait olan gemi, 2015 yılından bu yana hiçbir müdahale olmaksızın bekliyor.

Oil Tanker Off Yemen Coast Close To Exploding https://t.co/2cuhz4vceH pic.twitter.com/uLhDSceFhC — Oil & Gas Advisors (@OG_Advisors) July 23, 2019

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Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) açıklamalarda bulundan BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, "Böyle bir felaketin doğaya, ticaret yollarına ve küresel ekonomiye vereceği zararı hayal gücünüze bırakıyorum. Bu sorunu acilen çözmek adına tartışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lowock ayrıca, gemiye müdahale girişiminde bulunduklarını ancak yerel otoriteler tarafından gerekli izinler verilmediği için girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Öte yandan Lowock, bölgeyi yöneten Husilerin kendisine "Ertelemeye devam et" dediklerini açıkladı.

Yemen hükümeti ise, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, BM ekibine Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği uyarısında bulundu. Hükümet tankerde incelemeye izin vermesi için Husilere baskı yapılmasını istiyor. Hükümet ayrıca BM’ye yolladığı yeni mektupta felaket riskine dikkat çekerek bir an önce önlem alınmasını istedi.

Yemeni Government warns of a looming Huge Oil Spill into the Red Sea due to Houthis’ obstruction to maintenance works of crude oil tanker carrying more than a million barrel of crude oil. pic.twitter.com/Aiz1qwNeFH — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 13, 2019

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