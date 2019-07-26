İklim değişikliğinin bir sonucu daha: Arktika ormanları alev alev yanıyor

Kuzey Kutup Bölgesi, alışılmadık orman yangınlarıyla kavruluyor. Uzmanlara göre Arktika'nın alevler içinde kalmasına neden olan ortalamanın üzerindeki yaz sıcakları da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.

BBC, Sibirya, İskandinavya'nın kuzeyi, Alaska ve Grönland'ın geniş bölgelerinin alevler içinde olduğu haberlerine dikkat çekti.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde genelde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınların, bu yıl iklim değişikliğinden kaynaklanan ortalamanın üzerindeki yaz sıcakları nedeniyle kontrolden çıktığı belirtildi.

Uzaydan bile Arktika ormanlarından yükselen dumanlar görülebiliyor.

BBC'ye konuşan Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'nin (Cams) kontrol edilemeyen yangın uzmanı Mark Parrington, Kuzey Kutup Bölgesi'nde bu yılki yangınları 'eşi benzeri görülmemiş' diye niteledi.

Sibirya, İskandinavya'nın kuzeyi, Alaska ve Grönland'ın yerleşim olmayan bölgeleri, yüzlerce yangına teslim olmuş durumda.

Ancak duman uzaktaki yerleşim bölgelerine bile ulaşıp olumsuz etkide bulunurken, yangınlar başladığından beri hava kalitesinde önemli düşüş olduğu söyleniyor.

Haziran ayında yangınların yaklaşık 50 megaton karbondioksit saldığını aktaran Cams, bunun İsveç'in yıllık karbon salımına eşit olduğunu belirtti.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde mayıs-ekim arasında yaygın olan yangınlar, bu yıl yoğunlukları ve çok geniş bölgelere yayılmaları bakımından alışılmadıklar.

"Haziran ayında bu kadar yüksek enlemlerde bu kadar geniş çapta, bu kadar uzun süren yangınlar olması, sıradışı" diyen Parrington, bunun nedeniyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arktika'da hava sıcaklığı küresel ortalamandan çok daha hızlı oranda yükseliyor ve güçlü rüzgarlar yangınların saldırgan şekilde yayılmasına neden oluyor."

Yanış, yüksek karbon içeren orman zemini sayesinde kalıcı hal alıyor.