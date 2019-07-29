Mardin'deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 200 hektarlık alan zarar gördü

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü.

Sabah saatlerinde Bagok Dağı kırsalı ile Üçköy, Dibek ve Beğendik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Dağiçi, Güzelsu, Üçyol, Sivrice, Pelitli ve Yemişli mahallesine sıçradı.

Hızla büyüyen yangına müdahale etmek için Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçe itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangından, ilk belirlemelere göre yaklaşık 200 hektarlık tarım arazisi, bağ, bahçe ve ormanlık alan etkilendi.

Yangında ayrıca arazide bulunan bal kovanları da zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.