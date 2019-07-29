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09:59 29 Temmuz 2019
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    Veterinerler TOKİ'ye başvurdu: 81 ilde barınak yapın

    © DHA /
    Çevre
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    Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 81 ilde hayvan barınağı için proje hazırladıklarını ve TOKİ'ye başvuru yaptıklarını söyledi.

    © Fotoğraf : Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
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    Veteriner hekimler, sadece Istanbul ve Ankara'da 800 bine yakın sokak hayvanı bulunduğunu belirterek, "Sorun büyük. Bu sorun ancak sağlık şartları düşünülmüş, halka açık kalıcı barınaklarla çözülebilir. Bunu da 81 ilde TOKİ yapabilir. Projemizi hazırladık ve başvurumuzu yaptık" dedi.

    Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi şunları söyledi:

    "Kalıcı hayvan barınaklarının ülke genelinde eksikliği her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladı. Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler olmak üzere tüm Türkiye genelinde ciddi bir kalicı hayvan barınağı problemi ile karşı karşıyayız. Belediyeler, ilgili kamu kurumları sokaklarda yaşamak zorunda kalan hayvanlara yönelik çalışmalarda yetersiz kalıyor. Örneğin hayvanlar kalıcı olmayan geçici barınaklarda tedavileri tamamlanip tekrar sokaklara bırakılıyor. Birçok belediye, hayvan hakları, hayvan sağlığı ve hayvanlarin yaşama hakları ile ilgili yeterli bütçeyi ayırmıyor. Bu da sorunlara sebep oluyor. Sadece Ankara'da 200 bine yakın sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. İstanbul'da ise bu rakam 3-4 kati fazla. Sayı Türkiye çapında çok yüksek, sorun büyük.

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    'TOKİ'YE BAŞVURU YAPILDI'

    Vatandaşların itidalli davranmaları sonucunda en azından şu anda, herhangi bir kriz veya büyük sorunlar ortaya çıkmıyor. Fakat bu durum her zaman böyle olmayacak, olmuyor da. Hayvanların yasam haklarına saygı göstermeliyiz. Onların da sağlıklı, temiz, hijyenik ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri, düzenli beslenmeleri hakları. Peki ne yapacağız? Madem belediyeler çeşitli nedenlerle sokak hayvanları için yeterince bütçe ayıramıyor, o zaman 15 yıldan fazla zamandır milyonlarca konut, dükkân, AVM, stadyum, spor salonu, okul, hastane yapan TOKI, 81 ilde kalıcı barınak yapsın.

    Örneğin, belediye 5 bin hayvan kapasiteli bir barınağı 3 milyon liraya yapabiliyorsa, TOKİ bunu tüm ülkeye uygulayacağı için maliyet yarıdan fazla düşecektir. Bunun için bir proje başlatalım. Devlete ait kullanılmayan arsalarda, içinde sağlık kompleksi olan, tam donanımlı, düzenli beslenebilecekleri, hijyenik, barınaklar yapalım. Hayvanseverlerin görüşlerine önem vererek projemizi hazırladık. TOKİ'ye başvurumuzu da yaptık.

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    İşe, 81 ilde şehir dışlarına 81 barınak yaparak başlayabiliriz. Bir barınakta 15 bin hayvan yaşatabilsek, 1 milyon 215 bin hayvanımızı sağlıklı, hijyenik bir ortamda yaşatabiliriz. Bu da çok ciddi bir rakam demek.

    'KOMİSYON KURULSUN'

    Tüm şehirlerimizdeki veteriner hekimlerimizle elimizi taşın altına koymaya hazırız. Barınak projelerini, sağlık şartlarını, hayvanların durumlarını planlamaya hazırız. TOKİ ile birlikte ortak bir komisyon kuralım. Çalışmalara başlayalım. Bu barınaklar halka da açık olsun, gelsinler buralardan hayvan sahiplenebilsinler. 81 ile 81 Barınak Projesi ile bu çalışmaya start verelim. İleride bu sayı arttırılabilir. Buraları hayvansever insanlarımızın denetimlerine de açabiliriz."

    Etiketler:
    Adana Veteriner Hekimler Odası, Hüseyin Tanrıverdi, Ankara, barınak, başvuru, TOKİ, Veteriner, Köpek
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