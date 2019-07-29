Şahan Gökbakar'dan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Kazdağları tepkisi: Biz salak mıyız?

Türkiye'nin oksijen depolarından Kazdağları'na yapılmak istenilen altın madeni, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, Kazdağları ile ilgili iddialara sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Maden sahasının Kazdağları'nda değil Kazdağları'na 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen açıklamada, kesilen ağaç sayısının da iddia edildiği gibi 195 bin değil 13 bin olduğu kaydedildi.
Çanakkale Kirazlı Maden Sahası ile İlgili Yanlış Bilinen Doğrular. pic.twitter.com/H5JYsIKfqW— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 27 июля 2019 г.
'AÇIKLAMA DEĞİL İTİRAF OLMUŞ'
Komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle tepki gösterdi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış. Demiş ki ‘evet ağaçlar katledildi ama 195 bin değil 13 bin ağaçcık kestik canım. He ayrıca da Kaz dağları değil orası 40 km uzağı… Bakanlığa sorularım: Biz salak mıyız? Göz görüyor bakın bakalım kaç ağaç kesilmiş? Kazdağları ve etrafı kaç km² su kaynaklarına sahip? İstanbul’a su kaç km öteden geliyor? Yahu o bölgedeki köylere su taşıyan nehirler ve kaynaklar kaç km öteden geliyor? 40 km Kaz Dağları ve su kaynakları için, ev ile bakkala olan uzaklık gibi denilebilir… Yani açıkçası bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet işte sorun. Açıklama değil itiraf olmuş… Acilen bu Kanadalı şirket defolup gitsin buradan… Kanada’da ormanda bırak siyanürle altını, mangal yaktırmazlar be! Bunu onaylayan ve izin veren kişilerden de hesap sorulsun!"
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Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapmış.. Demişki evet ağaçlar katledildi AMA 195bin değil 13bin ağaçcık kestik canıııım..Hee ayrica da Kaz dağları degil orası 40km uzağı... BAKANLIĞA sorularım: Biz salak mıyız?? Goz goruyor bakin bakalim kac agac kesilmiş?? Kaz daglari ve etrafi kac km² su kaynaklarina sahip?? İstanbula su kac km oteden geliyor??? Yahu o bolgede ki koylere su tasiyan nehirler ve kaynaklar kac km oteden geliyor??? 40 km Kaz Daglari ve su kaynaklari icin, ev ile bakkala olan uzaklik gibi denilebilir... Yani acikcasi bu açıklamayı yapan ve bunu açıklama diye veren zihniyet iste sorun. Açıklama degil itiraf olmuş.. ACİLEN BU KANADALI ŞİRKET DEFOLUP GİTSİN BURDAN...Kanada'da ormanda birak siyanürle altinı, mangal yaktirmazlar beee!!! BUNU ONAYLAYAN VE İZİN VEREN TUM KİSİLERDEN DE HESAP SORULSUN!!! #kazdağlarıhepimizin #kazdağları #aşk #vatan
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