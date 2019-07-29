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16:06 29 Temmuz 2019
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    Akaryakıt şirketi için müdahale edilen sahilde caretta caretta yavruları öldü

    © DHA /
    Çevre
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    Antalya'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre bir akaryakıt şirketinin boru hattı için dere yatağına müdahale etmesi nedeniyle suyun akış yönü değişince, su altında kalan yuvalarda çok sayıda caretta caretta yavrusu ve yumurta telef oldu.

    © DHA /
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    Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya'da çok sayıda yavru ve yumurta telef oldu.

    İddiaya göre, Yeşilöz Mahallesi'ndeki derenin denize döküldüğü noktada bir akaryakıt şirketinin boru hattı için yaptığı çalışma nedeniyle suyun yönü değişti ve bölgedeki caretta caretta yuvaları su altında kaldı.

    Hem dereden gelen hem de deniz dalgalarının içe vurması sonrası su basan yuvalarda yüzlerce yumurta ve yumurtadan çıkan çok sayıda caretta caretta denize ulaşamadan telef oldu.

    'HİÇBİR YUVAYI KURTARAMADIK'

    Caretta caretta
    © DHA /
    Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu
    Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, 13 yıldır caretta caretta yuvalarını gönüllü koruduğunu belirterek, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavru ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi'nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var.

    Bu dolum tesisinden 8 kilometrelik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalıydı. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı suya maruz kaldı. Hiçbir yuvayı kurtaramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm" dedi.

    'YUVALAR YOK OLMUŞ'

    © DHA /
    Antalya'da tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında kaybolan yuva sayısı 100'ü geçti
    Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise derenin sahile dökülen noktada yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını düşündüklerini söyledi.

    Dolum tesislerinden depolama tesisine doğru giden yaklaşık 8 kilometrelik boru hattının dere kısmından geçen bölümünün değiştirildiğini belirten Kayhan, "Bunun sonucunda da dere yatağının denize dökülen bölümünün yönü değişiyor. Bu yönünün değişmesi sonucu caretta caretta yuvaları hem deniz dalgaları hem de dere suyunun altında kalıyor. Su altında kalan yuvalar da çürüyor. Yuvalar yok olmuş durumda" diye konuştu.

    Etiketler:
    Yumurta, Alanya, Antalya, Caretta caretta
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