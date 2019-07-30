Etiyopya'da 12 saatte 353 milyon fidan dikildi

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlandı.
Üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra Etiyopya'da yaşayan her kesimin fidan dikerek destek olduğu kampanyaya Türk Büyükelçiliği gibi çok sayıda yabancı misyon da katkıda bulundu.
Etiyopya İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 12 saatte 353 milyon fidan dikildiğini belirtti
#Ethiotelecom #Ethiopia #200ሚሊዮን #አረንጓዴአሻራ #PlantYourPrint #GreenLegacyEthiopia @PMEthiopia #ደብረብርሃን— Ethio telecom (@ethiotelecom_) July 29, 2019
Deber Birhan pic.twitter.com/Kvg47u04zh
'DÜNYA REKORU'
Başbakan Abiy Ahmed ise dün sabah attığı tweette "Bugün Etiyopya, yeşil bir miras için dünya rekoru kırma girişiminde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Guinness Rekorlar Komisyonu'nun Etiyopya’nın toplu ekim etkinliğini izleyip izlemediği henüz belli değil, ancak başbakanlık ofisi özel olarak geliştirilen yazılım ile ekilen fidan sayısının kayıt altına alındığını açıkladı.
BREAKING NEWS!!— Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019
ETHIOPIA PLANTED
353,633,660 TREE SEEDLINGS IN 12Hours#GreenLegacyEthiopia#PMOEthiopia pic.twitter.com/TewfqNzXMN
Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.
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