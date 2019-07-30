Etiyopya'da 12 saatte 353 milyon fidan dikildi

Etiyopya'da ulusal çapta başlatılan 'bir günde 200 milyon ağaç kampanyası' kapsamında hedeflenen rakamın üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikildiği duyuruldu. Yetkililer, ülkenin dünya rekoru kırdığını söyledi.

Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında ülkede bu yıl 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Devlet kurumlarınca organize edilen ve halktan büyük destek bulan kampanyayla "bir günde en fazla fidan diken ekip" dalında dünya rekorunun kırılması amaçlandı.

Üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra Etiyopya'da yaşayan her kesimin fidan dikerek destek olduğu kampanyaya Türk Büyükelçiliği gibi çok sayıda yabancı misyon da katkıda bulundu.

Etiyopya İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 12 saatte 353 milyon fidan dikildiğini belirtti

​'DÜNYA REKORU'

Başbakan Abiy Ahmed ise dün sabah attığı tweette "Bugün Etiyopya, yeşil bir miras için dünya rekoru kırma girişiminde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Komisyonu'nun Etiyopya’nın toplu ekim etkinliğini izleyip izlemediği henüz belli değil, ancak başbakanlık ofisi özel olarak geliştirilen yazılım ile ekilen fidan sayısının kayıt altına alındığını açıkladı.

​Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikilerek bu alanda rekor kırılmıştı.