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19:26 03 Ağustos 2019
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    Sibirya'da orman yangını

    Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklar Sibirya’nın 450 bin hektarlık alanında yangını söndürdü

    © Sputnik / Александр Кряжев
    Çevre
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    Rusya Savunma Bakanlığı, uçaklarının Sibirya’daki Krasnoyarsk Krayı ve Irkutsk Bölgesi’nde 450 binden fazla orman yangını söndürdüğünü belirtti.

    © Sputnik / Министерство обороны РФ
    Rusya, orman yangınlarının devam ettiği Sibirya’ya Su-24MR keşif uçaklarını gönderdi
    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kontrolsüz yayılan yangının etkisindeki toplam 1 milyon 100 bin hektardan 450 binden fazla hektarlık alanın, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla 1-3 Ağustos 2019 tarihler arasında söndürüldü. Krasnoyarsk Krayı ve Irkutsk Bölgesi’nde, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 116 orman yangını yok edildi” dendi.

    Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Il-76 VTA uçakları bugün 24 sorti yaparak bin tondan fazla su. Mi-8 helikopterleri de 60 sorti yaparak 600 tondan fazla su ile 32 yangın ocağına müdahale etti.

    Yangının kapladığı orman alanlarına 3 günde 3 bin 586 tondan fazla su atıldı. Bu süre içinde Il-76 VTA uçakları 58, Mi-8 helikopterleri de 102 sorti yaptı.

    Bakanlık, “Orman yangınlarının söndürülmesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklardan yararlanılması, yangının yayılma hızını 5 kat azaltmaya ve Krasnoyarsk Krayı şehir ve yerleşimlerindeki dumanı yok etmeye, bölgedeki genel ekolojik durumu iyileştirmeye izin verdi” diye kaydetti.

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    Etiketler:
    orman yangını, Rusya Savuma Bakanlığı, Sibirya, Rusya
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