Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklar Sibirya’nın 450 bin hektarlık alanında yangını söndürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Il-76 VTA uçakları bugün 24 sorti yaparak bin tondan fazla su. Mi-8 helikopterleri de 60 sorti yaparak 600 tondan fazla su ile 32 yangın ocağına müdahale etti.
Yangının kapladığı orman alanlarına 3 günde 3 bin 586 tondan fazla su atıldı. Bu süre içinde Il-76 VTA uçakları 58, Mi-8 helikopterleri de 102 sorti yaptı.
Bakanlık, “Orman yangınlarının söndürülmesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklardan yararlanılması, yangının yayılma hızını 5 kat azaltmaya ve Krasnoyarsk Krayı şehir ve yerleşimlerindeki dumanı yok etmeye, bölgedeki genel ekolojik durumu iyileştirmeye izin verdi” diye kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)