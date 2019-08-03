Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklar Sibirya’nın 450 bin hektarlık alanında yangını söndürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kontrolsüz yayılan yangının etkisindeki toplam 1 milyon 100 bin hektardan 450 binden fazla hektarlık alanın, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla 1-3 Ağustos 2019 tarihler arasında söndürüldü. Krasnoyarsk Krayı ve Irkutsk Bölgesi’nde, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 116 orman yangını yok edildi” dendi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Il-76 VTA uçakları bugün 24 sorti yaparak bin tondan fazla su. Mi-8 helikopterleri de 60 sorti yaparak 600 tondan fazla su ile 32 yangın ocağına müdahale etti.

Yangının kapladığı orman alanlarına 3 günde 3 bin 586 tondan fazla su atıldı. Bu süre içinde Il-76 VTA uçakları 58, Mi-8 helikopterleri de 102 sorti yaptı.

Bakanlık, “Orman yangınlarının söndürülmesinde Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklardan yararlanılması, yangının yayılma hızını 5 kat azaltmaya ve Krasnoyarsk Krayı şehir ve yerleşimlerindeki dumanı yok etmeye, bölgedeki genel ekolojik durumu iyileştirmeye izin verdi” diye kaydetti.