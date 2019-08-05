Çorum'da sokak hayvanları klimalı konteynerde serinliyor

Çorum'da Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tedavileri yapılması için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanları, bakım ve tedavilerinin ardından alındıkları yere geri bırakılıyor.

Tedavi ve bakım süreci devam eden köpekler de, yazın sıcağında oluşturulan klimalı konteyner barınaklarda misafir ediliyor.

Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, rehabilitasyon merkezinde yer alan kafeslerin içerisindeki klimaların hayvanları yazın sıcaktan kışın ise soğuktan koruduğunu belirtti.

Kalın, şöyle konuştu:

“Merkezimizde sokak hayvanlarımızın tedavi ve rehabilitelerini sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının yanı sıra yaralanan yabani hayvanların da tedavileri merkezimizde yapılıyor. Hafta içerisinde mesai saatlerinde açık olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve kedi ya da köpekleri sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak geçtiği şu günlerde klimalar sayesinde serinleyebiliyor. Kışın ise klimalar sayesinde soğuklardan korunuyorlar."