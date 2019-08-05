Kaz Dağları'nda yürüyüş: Suyuma ve toprağıma dokunma

Daha önce "su nöbeti" çağrısı yapan Çanakkale Belediyesi bugünkü gösterilere ilişkin Twitter'da "Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşü on binlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binler siyanürlü maden arama faaliyetine dur demek yaşam hakkımız suyumuza sahip çıkmak için maden sahasına yürüdü" açıklamasını yaptı.
Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşü on binlerin katılımıyla gerçekleşti.— Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) August 5, 2019
Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binler siyanürlü maden arama faaliyetine dur demek yaşam hakkımız suyumuza sahip çıkmak için maden sahasına yürüdü.#KazDağlarıHepimizin#SuveVicdanNöbeti pic.twitter.com/MbrWFq8kRq
Yürüyüşten önce bir araya gelen vatandaşlar ilk olarak çevrecilerin kaleme aldığı "Kaz Dağları Andı" da okudu.
'Büyük Buluşma'da Kaz Dağları Andı okundu! pic.twitter.com/gOWYuoNNDt— Sözcü TV (@sozcu_tv) August 5, 2019
Düzenlenen buluşmaya, CHP’li vekiller, doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları, ünlü isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katılımcılara teşekkür etti.
Onbinlerce doğa ve yaşam sevdalısı çağrımıza ses verip Kirazlı’da buluştu, tek ses tek yürek yaşam hakkını savundu. Ülkemizin dört bir yanından mesafeleri aşıp gelen, engel tanımayan, gücümüze güç katan herkese binlerce teşekkür. 🙏 pic.twitter.com/8Vbz87JWrx— Ülgür GÖKHAN 🇹🇷 (@BSKulgurgokhan) August 5, 2019
Ülgür ayrıca kazı alanında vatandaşlar tarafından bulunan ve kurtarılan çamura bulanmış bir oğlağın da fotoğrafını paylaşarak "Doğa ve yaşam savunucuları bugün Kanadalı şirketin talan alanına da girdi. Duyarlı vatandaşlar talan edilen toprağın içinde suya batmış, günlerdir güneşin altında aç susuz kalmış oğlağı çamurların içine girip kurtardılar. Canlı yaşamını umursamayan, bu ayrıntıyı fark edemezdi" dedi.
Doğa ve yaşam savunucuları bugün Kanadalı şirketin talan alanına da girdi. Duyarlı vatandaşlar talan edilen toprağın içinde suya batmış, günlerdir güneşin altında aç susuz kalmış oğlağı çamurların içine girip kurtardılar. Canlı yaşamını umursamayan, bu ayrıntıyı fark edemezdi. 🙏 pic.twitter.com/iiUpZvDatt— Ülgür GÖKHAN 🇹🇷 (@BSKulgurgokhan) August 5, 2019
MOĞOLLAR VE FAZIL SAY KONSER VERECEK
Ayrıca, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da 18 Ağustos’ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.
NE OLMUŞTU?
45 bin ağacın kesilebileceğini belirten ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold’un faaliyetleri için 195 bin ağaç kesildiği belirtilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca arama faaliyetlerinin Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı-Balaban Tepesi’nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını bildirmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır" ifadeleri yer almıştı.
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