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14:09 07 Ağustos 2019
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    Kaz Dağları

    Kanadalı şirketten Kaz Dağları risk analizi: Tepkiler üç ila altı ay geciktirebilir

    © DHA /
    Çevre
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    Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları yapan Kanadalı Alamos Gold şirketinin, projeyle ilgili analizinde halkın olası tepkisini ‘potansiyel risk’ olarak değerlendirdiği ve bunun için projede üç ila altı ay gecikme olabileceğini öngördüğü ortaya çıktı.

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
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    Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalar, bölgede yapılan ağaç katliamıyla gündeme gelmişti. Uzmanlar, altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olduğu yönünde de değerlendirme yapıyor.

    Siyasiler, belediye başkanları, sanatçılar, STK’lar, köylüler, üniversite öğrenciler ve bilim insanlarından oluşan kalabalık bir grup madene karşı ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ni başlatmıştı.

    Diken'in haberine göre, Kanadalı şirketin projeye yönelik en büyük beş riski belirlediği analizi ortaya çıktı. Analizdeki maddeler şöyle:

    • İzinde gecikme: Şirket, projenin değerlendirilmesi sürecinde beklenmedik yorumlar veya ilave analiz talepleri olabileceğini öngörmüş. Üç ila altı ay gecikme olabileceği belirtilen maddede, karar vericiler ve projeden etkilenecek topluluklarla yakın ilişki kurulması önerilmiş.
    • İnşaata su tedariki: Bu maddede 2 milyon dolara yakın ek maliyet olabileceği değerlendirilmiş.
    • Toplumla ilişkiler: Toplumun projeyi desteklememesi durumunda üç ila altı ay gecikme olabileceği öngörülmüş. Bu konuda olumlu halkla ilişkiler faaliyetlerinin sürdürülmesi tavsiye edilmiş.
    • Türk inşaat şirketinin verimliliği: Bu maddede ek maliyetlerin ortaya çıkabileceği öngörülmüş.
    • Su rezervuarında gecikme ve işletme suyu tedariki: Üç ila altı ay gecikme olabileceği belirtilen bu maddede, dağıtımın planlı bir şekilde yapılması ve toplumun projeye katılması tavsiye edilmiş.

     

    Kanadalı şirketten Kaz Dağları risk analizi
    © Fotoğraf :
    Kanadalı şirketten Kaz Dağları risk analizi

    Haberde ayrıca, Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiğinin ortaya çıktığı da hatırlatıldı. 

     

    Etiketler:
    Alamos Gold, Altın, Kaz Dağları
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