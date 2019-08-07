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14:08 07 Ağustos 2019
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    Kaz Dağları’nda altın uğruna çevre felaketi yaratan şirketten skandal yorum: Protestolar siyasi amaçlı

    © DHA / Mustafa Suiçmez
    Çevre
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    Kaz Dağları’nı altın uğruna talan eden Alamos Gold adlı Kanadalı maden şirketinin CEO’su John McCluskey kendilerine yönelik protestoların ‘siyasi amaçlı’ olduğu bahanesine sığındı. Ağaç kesiminden hükümet yetkililerini sorumlu tutan McCluskey, madeni çıkarmak için kullanılacak siyanürün çevreye sızmasının mümkün olmadığını da iddia etti.

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
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    Çanakkale’nin Kirazlı ilçesinde doğa katliamı yaratan altın madenciliğine karşı tepkiler çığ gibi büyürken, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un CEO’su John McCluskey skandal açıklamalara imza attı.

    Ankara’daki temasları sırasında Reuters haber ajansına konuşan McCluskey; milletvekillerinin, sivil toplum örgütlerinin ve çevrecilerin yanı sıra bölge halkından binlerce kişinin katıldığı eylemlerin ‘siyasi amaçlı bir dezenformasyon’ olduğunu iddia etti.

    Protestoları ‘rahatsızlık yaratmayı hedefleyen siyasi saldırı’ diye niteleyen McCluskey, “Tüm bu saldırının özünde çevreci bir örtbas olduğuna inanıyorum” dedi.

    'ESKİ HALİNE DÖNECEK'

    Kaz Dağları
    © DHA /
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    McCluskey ayrıca binlerce ağacın kesildiği bölgenin altı buçuk yıllık bir çalışma sonunda eski haline getirileceğini öne sürdü.

    Ağaç kesiminde şirketin değil hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyleyen CEO, “Bunun için ödeme yapmıştık. Şunu anlayışla karşılamanız gerekir, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük bir kısmı yeniden ağaçlandırmak için ödendi. Altı buçuk yıl içerisinde, bu alana yeniden ekim yapılacak. 10 yıl içerisinde ise biraz daha fazlası yapılacak ve yeniden bir ormana benzeyecek” ifadelerini kullandı.

    © DHA / Mustafa Suiçmez
    Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları için binlerce ağaç kesildi.

    SİYANÜR 'SIZARSA' HABERLERİ OLACAK

    John McCluskey, siyanür eleştirilerine de değindi. Siyanürün sadece son aşamada kullanılacağını savunan McCluskey, çevreye sızmaması için önlem alınacağını belirtti.

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
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    McCluskey, “Bunu sadece imkânsız hale getirmiyoruz. Eğer bunu imkânsız kılmazsak, orada altın olduğu için sürece siyanür dahil edinceye kadar başlayamayız. Eğer siyanürü kaybederseniz, altını da kaybedersiniz” dedi.

    Aralarında sızıntıyı tespit edecek bir sistemin bulunduğu iki adet su geçirmez katman kullanacaklarını söyleyen CEO, “Eğer bu (sızıntı) olsa bile, diğer katmana geçmeden önce haberimiz olacak” diye konuştu.

    UZMANLAR VE BELEDİYE YALANLIYOR

    Ancak uzmanlar siyanürün ekolojik dengeye zarar vereceği, toprağı ve suyu zehirleyeceği, etkisinin de yıllar boyu süreceği konusunda uyarıyor.

    Nitekim Çanakkale Belediyesi, Alamos yetkililerini daha önce yalanlamıştı.

    Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, “Cevher işlenirken net bir şekilde biliyoruz ki siyanür kullanılacak. Sulama kaynağımız olan baraj kirlenecek, kirlenmenin ötesinde hayati tehlikeye neden olacak. Sağlık sorunları ve ölüme kadar giden tehdit söz konusu” demişti.

    Etiketler:
    John McCluskey, çevre, Alamos Gold, Protesto, Siyanür, maden, Altın, Kaz Dağları
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