Kaz Dağları’nda altın uğruna çevre felaketi yaratan şirketten skandal yorum: Protestolar siyasi amaçlı

Ankara’daki temasları sırasında Reuters haber ajansına konuşan McCluskey; milletvekillerinin, sivil toplum örgütlerinin ve çevrecilerin yanı sıra bölge halkından binlerce kişinin katıldığı eylemlerin ‘siyasi amaçlı bir dezenformasyon’ olduğunu iddia etti.
Protestoları ‘rahatsızlık yaratmayı hedefleyen siyasi saldırı’ diye niteleyen McCluskey, “Tüm bu saldırının özünde çevreci bir örtbas olduğuna inanıyorum” dedi.
'ESKİ HALİNE DÖNECEK'
Ağaç kesiminde şirketin değil hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyleyen CEO, “Bunun için ödeme yapmıştık. Şunu anlayışla karşılamanız gerekir, ormancılık izinleri kapsamında, bu izinler için 5 milyon dolar ödedik. Bu ücretin büyük bir kısmı yeniden ağaçlandırmak için ödendi. Altı buçuk yıl içerisinde, bu alana yeniden ekim yapılacak. 10 yıl içerisinde ise biraz daha fazlası yapılacak ve yeniden bir ormana benzeyecek” ifadelerini kullandı.
SİYANÜR 'SIZARSA' HABERLERİ OLACAK
John McCluskey, siyanür eleştirilerine de değindi. Siyanürün sadece son aşamada kullanılacağını savunan McCluskey, çevreye sızmaması için önlem alınacağını belirtti.
Aralarında sızıntıyı tespit edecek bir sistemin bulunduğu iki adet su geçirmez katman kullanacaklarını söyleyen CEO, “Eğer bu (sızıntı) olsa bile, diğer katmana geçmeden önce haberimiz olacak” diye konuştu.
UZMANLAR VE BELEDİYE YALANLIYOR
Ancak uzmanlar siyanürün ekolojik dengeye zarar vereceği, toprağı ve suyu zehirleyeceği, etkisinin de yıllar boyu süreceği konusunda uyarıyor.
Nitekim Çanakkale Belediyesi, Alamos yetkililerini daha önce yalanlamıştı.
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, “Cevher işlenirken net bir şekilde biliyoruz ki siyanür kullanılacak. Sulama kaynağımız olan baraj kirlenecek, kirlenmenin ötesinde hayati tehlikeye neden olacak. Sağlık sorunları ve ölüme kadar giden tehdit söz konusu” demişti.
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