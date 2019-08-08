Araştırmaya göre dünyayı kurtarmaya da cinsiyetçi bakılıyor: 'Çevre kadın işi, geri dönüşüm yaparsak eşcinsel derler'

Toplamda 960 katılımcıyla yapılan üç ayrı araştırmada, katılımcıların ‘kadınsı’ ve ‘erkeksi’ davranışlara ilişkin algısı ölçüldü. İlk işi araştırmada katılımcılara, bir kişinin gün içinde yaptığı çevreyi korumaya yönelik eylemleri anlatan kurgusal bir özet okutuldu. Daha sonra onlardan bu eylemlerin kadınsı mı yoksa erkeksi mi özellikler taşıdığını puanlaması ve bu kişinin cinsiyetini tahmin etmesi istendi.
Sonuçlar, Cinsiyetlerine ‘uyan’ eylemleri yapan insanların ‘uymayan’ şeyler yapanlara göre daha heteroseksüel bulunduklarını gösterdi. Bu da katılımcıların, geleneksel cinsiyet rollerinin birinin cinselliğine dair daha fazla ipucu vereceğine inandığını ortaya koydu.
Üçüncü araştırmada ise, bir odaya alınan katılımcıların çevre konusundaki davranışlarına göre bir diğerinden sakınıp sakınmadığına bakıldı. Örneğin erkeklerin daha maskülen davranış sergileyen kadınlardan uzaklaştığı görüldü. Benzer şekilde erkeklerin çevreyi korumaya yönelik bazı eylemlerden ‘eşcinsel’ olarak algılanacaklarını düşündükleri için kaçındığı saptandı.
Bilim insanları, çevreci davranışları geliştirmek isteyen aktivist ve politikacılardan, cinsiyet rollerini potansiyel bir engel gibi değerlendirmesini istedi.
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