Kayıt
13:13 08 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İklim değişikliği protestosu - İngiltere

    Araştırmaya göre dünyayı kurtarmaya da cinsiyetçi bakılıyor: 'Çevre kadın işi, geri dönüşüm yaparsak eşcinsel derler'

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler çevreyi korumayı ‘kadın işi’ olarak görüyor ve ‘eşcinsel’ olarak algılanacağını düşündüğü için geri dönüşüme daha az başvuruyor.

    Yaşlı, kadın
    © Flickr /
    Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının sırrı ortaya çıktı
    Springer tarafından basılan ‘Cinsiyet Rolleri’ (Sex Roles) adıyla kitaplaştırılan araştırmaya göre, gezegeni korumak gibi tüm insanların kucaklaması gereken bir görev daha çok ‘kadın işi’ gibi görülüyor. Ayrıca, erkeklerin geri dönüşüm yapmamasında ya da naylon poşet yerine bez çanta kullanmayı tercih etmemesinde de benzer bir algının rol oynadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre erkekler bunu yaparsa ‘eşcinsel’ olarak görüleceğini düşünüyor.

    Toplamda 960 katılımcıyla yapılan üç ayrı araştırmada, katılımcıların ‘kadınsı’ ve ‘erkeksi’ davranışlara ilişkin algısı ölçüldü. İlk işi araştırmada katılımcılara, bir kişinin gün içinde yaptığı çevreyi korumaya yönelik eylemleri anlatan kurgusal bir özet okutuldu. Daha sonra onlardan bu eylemlerin kadınsı mı yoksa erkeksi mi özellikler taşıdığını puanlaması ve bu kişinin cinsiyetini tahmin etmesi istendi.

    Sonuçlar, Cinsiyetlerine ‘uyan’ eylemleri yapan insanların ‘uymayan’ şeyler yapanlara göre daha heteroseksüel bulunduklarını gösterdi. Bu da katılımcıların, geleneksel cinsiyet rollerinin birinin cinselliğine dair daha fazla ipucu vereceğine inandığını ortaya koydu.

    Twitter
    Avustralya'da erkek müşterilerden vergi alan vegan kafe kapanıyor
    Araştırmayı yapan ekipte yer alan Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Janet K. Swim, “İnsanlar, hangi cinsiyete sahip olduğuna dair başkaları üzerinde bırakacağı izlenimine göre belli davranışlardan kaçınabiliyor. Veya seçtikleri eylem cinsiyetleriyle bağdaşmadığında kendilerinden çekinileceğini düşünüyorlar” dedi.

    Üçüncü araştırmada ise, bir odaya alınan katılımcıların çevre konusundaki davranışlarına göre bir diğerinden sakınıp sakınmadığına bakıldı. Örneğin erkeklerin daha maskülen davranış sergileyen kadınlardan uzaklaştığı görüldü. Benzer şekilde erkeklerin çevreyi korumaya yönelik bazı eylemlerden ‘eşcinsel’ olarak algılanacaklarını düşündükleri için kaçındığı saptandı.

    Bilim insanları, çevreci davranışları geliştirmek isteyen aktivist ve politikacılardan, cinsiyet rollerini potansiyel bir engel gibi değerlendirmesini istedi.

    Etiketler:
    eşcinsel, çevre, cinsiyet, Erkek, Kadın, araştırma
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol kat ettiği belirtildi.
    Kuzey Kore'den füze denemesiyle ABD ile Güney Kore’ye 'gözdağı'
    Karikatür
    Pentagon: ABD çekilirken IŞİD Suriye'de yeniden yapılanıyor
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet