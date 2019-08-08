Araştırmaya göre dünyayı kurtarmaya da cinsiyetçi bakılıyor: 'Çevre kadın işi, geri dönüşüm yaparsak eşcinsel derler'

Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler çevreyi korumayı ‘kadın işi’ olarak görüyor ve ‘eşcinsel’ olarak algılanacağını düşündüğü için geri dönüşüme daha az başvuruyor.

Springer tarafından basılan ‘Cinsiyet Rolleri’ (Sex Roles) adıyla kitaplaştırılan araştırmaya göre, gezegeni korumak gibi tüm insanların kucaklaması gereken bir görev daha çok ‘kadın işi’ gibi görülüyor. Ayrıca, erkeklerin geri dönüşüm yapmamasında ya da naylon poşet yerine bez çanta kullanmayı tercih etmemesinde de benzer bir algının rol oynadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre erkekler bunu yaparsa ‘eşcinsel’ olarak görüleceğini düşünüyor.

Toplamda 960 katılımcıyla yapılan üç ayrı araştırmada, katılımcıların ‘kadınsı’ ve ‘erkeksi’ davranışlara ilişkin algısı ölçüldü. İlk işi araştırmada katılımcılara, bir kişinin gün içinde yaptığı çevreyi korumaya yönelik eylemleri anlatan kurgusal bir özet okutuldu. Daha sonra onlardan bu eylemlerin kadınsı mı yoksa erkeksi mi özellikler taşıdığını puanlaması ve bu kişinin cinsiyetini tahmin etmesi istendi.

Sonuçlar, Cinsiyetlerine ‘uyan’ eylemleri yapan insanların ‘uymayan’ şeyler yapanlara göre daha heteroseksüel bulunduklarını gösterdi. Bu da katılımcıların, geleneksel cinsiyet rollerinin birinin cinselliğine dair daha fazla ipucu vereceğine inandığını ortaya koydu.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Janet K. Swim, “İnsanlar, hangi cinsiyete sahip olduğuna dair başkaları üzerinde bırakacağı izlenimine göre belli davranışlardan kaçınabiliyor. Veya seçtikleri eylem cinsiyetleriyle bağdaşmadığında kendilerinden çekinileceğini düşünüyorlar” dedi.

Üçüncü araştırmada ise, bir odaya alınan katılımcıların çevre konusundaki davranışlarına göre bir diğerinden sakınıp sakınmadığına bakıldı. Örneğin erkeklerin daha maskülen davranış sergileyen kadınlardan uzaklaştığı görüldü. Benzer şekilde erkeklerin çevreyi korumaya yönelik bazı eylemlerden ‘eşcinsel’ olarak algılanacaklarını düşündükleri için kaçındığı saptandı.

Bilim insanları, çevreci davranışları geliştirmek isteyen aktivist ve politikacılardan, cinsiyet rollerini potansiyel bir engel gibi değerlendirmesini istedi.