Soyer Kaz Dağları'nda: Türkiye'de büyüyen bir direniş ruhu var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kaz Dağları'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Soyer "Hukuk zeminini güçlendirdikçe uluslararası arenada da daha güçlü çıkacak sesimiz. Hep beraber daha güçlü olacağız" dedi.

Günlerdir Kaz Dağları'na giden yüzlerce kişi, altın madeni arama sahasındaki doğa katliamının bir an önce durdurulmasını talep ediyor.

Bu kampanyaya destek vermek için bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kaz Dağları'na gitti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile maden sahasındaki talanı yerinde gördük. Burayı görüp vicdanı sızlamayacak kişi yoktur. Bundan sonra hukuki mücadeleyi güçlendirmek gerek. Çünkü #KazDağlarıHepimizin pic.twitter.com/UUakUyRP4x — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 10, 2019

​Bölgedeki vatandaşlara hitap eden Soyer şunları söyledi:

'BU TALANI GÖRÜP DE VİCDANI SIZLAMAYACAK İNSAN EVLADI YOKTUR'

Talan alanını ziyaret ettik. Şimdi de nöbet alanında sizlerleyiz. Bu talan alanını görüp de vicdanı sızlamayacak bir insan evladı yoktur diye düşünüyorum. İnsanın içi parçalanıyor, yüreği sızlıyor. Ne yazık ki çok yol almış durumdalar ama bugün Türkiye'de büyüyen bir direniş ruhu var. El birliği ile talana meydan okuyan ve direnen büyük bir güç var. Bu güç her türlü siyasi farklılığı ötesinde vicdanları buluşturan bir güç. Bütün kalbimle kutluyorum katkı veren herkesi. Bundan sonra bu direnişi büyütmemiz lazım. Bundan sonra hukuk gücümüzü artırmamız lazım. Haklı olmamız yetmiyor, sesimizin de güçlü çıkması lazım. Türkiye'deki tüm baroları seferber etmeye gayret edeceğiz. Hukuk zeminini güçlendirdikçe uluslararası arenada da daha güçlü çıkacak sesimiz. Hep beraber daha güçlü olacağız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer Kazdağları mücadelemize destek vermek ve #KazDağlarıHepimizin geleceği demek için #SuveVicdanNöbeti'nde... https://t.co/ScGfcDBrwW — Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) August 10, 2019

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