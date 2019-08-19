'Eskişehir'de 200 bine yakın ağaç kesilecek'

Eskişehir’de 31 bin hektarlık bir alanda 200 bine yakın ağacın kurban edileceğini ifade eden Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, projeyle sadece ağaçların değil bölgede tarımın, hayvancılığın ve yaşamın da sona ereceğini ifade etti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören, Mihalıççık-Adahisar ve Sivrihisar- Dumluca mahallelerinde Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek görülmedi. Çevreye zarar verecek her türlü çalışmaya karşı olduklarını söyleyen Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman karara tepki gösterdi.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Eskişehir'de Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde 5 köyü kapsayacak demir, magnezit ve nikel madeni alanı genişletmesi için ÇED gerekli değildir kararı verildiğini belirten Başkan Sadık Yurtman, “Proje hayata geçerse 31 bin hektarlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı 200 bine yakın ağaç kesilecek” dedi.

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bölgedeki muhtarların ÇED kararı için dava açacağını belirten Yurtman, “Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği olarak başta Alpu'ya kurulması planlanan kömürlü termik santrali olmak üzere, Kütahya Gediz Murat Dağında ÇED olumlu raporu verilen ve altın/gümüş arama faaliyetinde oluşabilecek siyanürlü çamur havuzlarına, Beylikova Süleymaniye, Yalınlı ve Dumluca köylerinin meralarına kurulacak kırma, eleme tesislerinin doğamıza ve çevremize olumsuz katkılarından dolayı karşı çıkıyoruz. Bizler maden aramasına karşı değiliz. Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, meralarımızın ve temiz su kaynaklarımızın yok olmaması için köylülerimizin yanındayız. Sadece Eskişehir'de değil, Çanakkale'de, Burdur'da verimli tarım alanlarımıza, temiz su kaynaklarımıza ve yüzbinlerce ağaca hep birlikte sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

YABAN HAYATI DA ETKİLENECEK

Projenin hayata geçmesi ile iki ayrı maden sahası için 31 bin hektarlık alanda yüzbinlerce ağacın katledileceğini yineleyen Yurtman şöyle devam etti; “Tarım alanları, temiz su kaynakları ve şifalı su kaynakları proje ile zarar görecek. Bölgede, kızıl geyikler, Porsuk gibi yabani hayvanlar da yaşıyor. Madencilik faaliyeti bölgedeki yaban hayatını da yok edecek. Bölge halkının geçimini sağladığı küçükbaş hayvancılık için yaygın olan mera alanları da katledilecek. Maden aramasında kullanılan zehirli atıklar Porsuk Çayı'na karışması ile hem şebeke suları hem de Porsuk Çayı kirlenecek. Porsuk Çayı'nın kirlenmesiyle de tarım arazilerinde tarımsal üretim bitecek. Porsuk Çayı'nda da hiçbir canlı yaşayamayacak” dedi.

Yurtman, 19 Ağustos'ta Kütahya'nın Gediz ilçesi Karaağaç Köyü'ndeki Murat Dağı'nda yapılacak bilirkişi incelemesine dernek olarak yüzlerce çevreci ile katılacaklarını açıkladı.