Haluk Levent'in 'ağaç kampanyasına' Soyer'den destek

İzmir’in her tarafı yanıyor!— Haluk Levent (@haluklevent) August 19, 2019
Tamir etmek zaman alacak.
Ben bir konser vereyim İzmire 30 Ağustos’ta. Ücretsiz.
Bütün İzmir o konserde buluşalım.
Konuşmalar planlar yapalım.
Orman Bakanlığından söz alalım.
Sonra tüm İzmirlilerden söz alalım.
Dikelim fidanları en uygun anda! pic.twitter.com/Ufj0HKsxUR
Levent, bunun üzerine "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Tunç Soyer tweetimi görmüş. '30 Ağustos’ta seni tüm İzmir bekliyor' dedi. Seferberlik başlatacağını söyledi. Hep birlikte planlar yapacağız. Hep birlikte başaracağız yanan her bölgeyi iki kat yeşillendireceğiz" yazdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili @tuncsoyer twitimi görmüş.— Haluk Levent (@haluklevent) August 19, 2019
“30 Ağustos’ta seni tüm İzmir bekliyor” dedi. Seferberlik başlatacağını söyledi. Hep birlikte planlar yapacağız.
Hep birlikte başaracağız yanan her bölgeyi 2 kat yeşillendireceğiz..
Levent'in tweetini Başkan Soyer de retweet'ledi.
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