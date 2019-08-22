Devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu ocak ayından beri Amazon yangınlarıyla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları 'çevre örgütlerinin çıkardığını' iddia etti. Kanıtı olmadığını belirten Bolsonaro 'sadece öyle hissettiğini' söyledi.

'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan, bitkilerle hayvanların 3 milyon türüne ve bir milyon yerliye evsahipliği yapan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Çarşamba günü konu ile ilgili açıklama yapan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu.

Yangınları STK'ların başlattığını savunan sağcı lider, "Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmak" dedi.

Bolsonaro, bazı grupların ellerinde kameralarla ormanlara giderek yangın çıkardıklarını savundu.

Brezilya lideri, gazetecilerin 'Kanıtınız var mı?' sorusuna ise bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece 'böyle hissettiğini' söyleyerek yanıt verdi.

Brazil's Bolsonaro baselessly blames NGOs for Amazon fires igniting global outrage. More here: https://t.co/FEPfl6BFVC pic.twitter.com/YCj9O06bSG — Reuters Top News (@Reuters) August 22, 2019

'SÖYLEDİKLERİ ABSÜRD'

​Yangınları Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlayan sivil toplum kuruluşları ise bu iddiaları 'absürd' olarak niteledi.

Bu geçen yılın aynı dönemine göre yangınların yüze 84'lük bir artış gösterdiğini hatırlatan Greenpeace'den Marcio Astrini, Brezilya liderinin "dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını" söyledi.

Bolsonaro: Amazon Ormanları'nı çevreciler yakıyor. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmakhttps://t.co/c1gglqftrw pic.twitter.com/AS9IHcmx1D — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 22, 2019

'ORMAN YANGINI GÜNLERİ' DÜZENLENİYOR

​Zira, Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Yerel gazeteler, bazı bölgelerde çiftçilerin düşük ceza oranlarını fırsat bilerek kendilerine ekilecek alan yarat yaratmak için "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.

İngiliz Guardian gazetesi de bazı bakanların ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Brazil’s Amazon rainforest is burning at a record rate, researchers say, showing a more than 80% increase from last year. pic.twitter.com/Gf5d5GzaBN — NBC News (@NBCNews) August 21, 2019

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Bu yılın Temmuz ayında bölgede hızla bir ormansızlaştırma yaşanmaya başladı. Bunu aynı bölgede Ağustos'ta peşpeşe çıkan yangınlar izledi.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin'den fazla orman yangını çıktı.

Öte yandan, geçen Pazartesi São Paulo kentinde de 2700 km ötedeki orman yangınlarının rüzgarla taşınan dumanları yüzünden bir saat boyunca karanlığa gömüldü ve öğleden sonra saatlerinde geceyarısını yaşadı. Yangından yansıyan görüntülerde hayvanların can havliyle sığınacak yer aradıkları ve kaçmaya çalıştıklar görüldü.

#Brazil’s largest city was plunged into darkness as thick plumes of black smoke from #Amazon forest fires blocked out sunlight



Conservationists accuse #Bolsonaro of encouraging farmers to clear the land by setting fire to it. pic.twitter.com/jW55InZBRW — RT (@RT_com) August 21, 2019

NORVEÇ VE ALMANYA BAĞIŞLARI DURDURDU

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Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü, bu yangının ardından yine Amazon yangınlarında rekor artış bildirdi.

Bolsonaro, geçen ay orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklayan Uzay Araştırma Kurumu'nun başkanı Ricardo Galvão'yu "Eminim ki o veriler yalan. Başkanı çağırıp konuşacağım. Konu kapanmıştır" diyerek görevden aldı.

Bu yangınlar sonrası Norveç ve Almanya da Amazon fonuna yaptığı bağışları durdurdu. Norveç'in bu fona 10 yıl içinde 1,2 milyar dolar aktardığı belirtiliyor.