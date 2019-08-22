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13:09 22 Ağustos 2019
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    Bolsonaro: Amazon Ormanları'nı çevreciler yakıyor

    © REUTERS / BRUNO KELLY
    Çevre
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    Devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu ocak ayından beri Amazon yangınlarıyla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları 'çevre örgütlerinin çıkardığını' iddia etti. Kanıtı olmadığını belirten Bolsonaro 'sadece öyle hissettiğini' söyledi.

    Brezilya'da kasıtlı yangın çıkarılan Amazon ormanları, kerestecilik, çiftçilik ve madencilikle yağmalanıyor.
    © REUTERS / BRUNO KELLY
    Brezilya'da Bolsonaro etkisi: Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında
    'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan, bitkilerle hayvanların 3 milyon türüne ve bir milyon yerliye evsahipliği yapan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Çarşamba günü konu ile ilgili açıklama yapan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu.

    Yangınları STK'ların başlattığını savunan sağcı lider, "Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmak" dedi.

    Bolsonaro, bazı grupların ellerinde kameralarla ormanlara giderek yangın çıkardıklarını savundu.

    Brezilya lideri, gazetecilerin 'Kanıtınız var mı?' sorusuna ise bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece 'böyle hissettiğini' söyleyerek yanıt verdi.

    'SÖYLEDİKLERİ ABSÜRD'

    Survival International
    Amazon ormanlarında dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi: Yok olma riskiyle karşı karşıyalar
    ​Yangınları Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlayan sivil toplum kuruluşları ise bu iddiaları 'absürd' olarak niteledi.

    Bu geçen yılın aynı dönemine göre yangınların yüze 84'lük bir artış gösterdiğini hatırlatan Greenpeace'den Marcio Astrini, Brezilya liderinin "dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını" söyledi. 

    'ORMAN YANGINI GÜNLERİ' DÜZENLENİYOR

    ​Zira, Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

    Yerel gazeteler, bazı bölgelerde çiftçilerin düşük ceza oranlarını fırsat bilerek kendilerine ekilecek alan yarat yaratmak için "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.
    İngiliz Guardian gazetesi de bazı bakanların ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

    Amazon ormanlarında tahribat
    © REUTERS / Nacho Doce
    Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 artış
    Bu yılın Temmuz ayında bölgede hızla bir ormansızlaştırma yaşanmaya başladı. Bunu aynı bölgede Ağustos'ta peşpeşe çıkan yangınlar izledi.

    Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin'den fazla orman yangını çıktı.

    Öte yandan, geçen Pazartesi São Paulo kentinde de 2700 km ötedeki orman yangınlarının rüzgarla taşınan dumanları yüzünden bir saat boyunca karanlığa gömüldü ve öğleden sonra saatlerinde geceyarısını yaşadı. Yangından yansıyan görüntülerde hayvanların can havliyle sığınacak yer aradıkları ve kaçmaya çalıştıklar görüldü.

    NORVEÇ VE ALMANYA BAĞIŞLARI DURDURDU

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    Amazon yağmur ormanları
    © AA / Mustafa Deveci
    Brezilya'da ormansızlaşma yüzde 67 arttı
    Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü, bu yangının ardından yine Amazon yangınlarında rekor artış bildirdi.

    Bolsonaro, geçen ay orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklayan Uzay Araştırma Kurumu'nun başkanı Ricardo Galvão'yu "Eminim ki o veriler yalan. Başkanı çağırıp konuşacağım. Konu kapanmıştır" diyerek görevden aldı.

    Bu yangınlar sonrası Norveç ve Almanya da Amazon fonuna yaptığı bağışları durdurdu. Norveç'in bu fona 10 yıl içinde 1,2 milyar dolar aktardığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Greenpeace, Sivil toplum örgütleri, STK, Çevreciler, Çevreci, Yangın, Jair Bolsonaro, Brezilya
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