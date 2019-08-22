Endonezyalı aktivist, ormanlar için 700 kilometreyi geri geri yürüyor

Başkente 22 kilometre mesafedeki Bekasi kentine ulaşan Bastoni, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Jakarta'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüşmeyi umduğunu söyledi.
Widodo'dan orman tahribatı nedeniyle etkilenen Wilis Dağı ve çevresinin yeniden ağaçlandırılmasını isteyeceğini aktaran Bastoni, "Yeniden ağaçlandırma çalışmaları için Cumhurbaşkanı'nın desteğine ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
To raise awareness of deforestation, Indonesian Medi Bastoni has embarked on a 435-mile trek - backwards pic.twitter.com/ef5VVx4jah— Reuters Top News (@Reuters) August 12, 2019
GECERİ CAMİ İLE KARAKOLLARDA KALDI
Bastoni'ye yolculuğu boyunca yerel halk yiyecek ikram ederek destek verdi.
Medi Bastoni, Jakarta'ya 17 Ağustos'ta varmayı planlamış ancak sağlık sorunları nedeniyle birkaç gün istirahat etmek zorunda kalmıştı.
Ingin mengikuti upacara bendera di Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Medi Bastoni, seorang pria asal Tulungagung Jawa timur nekat menempuh perjalan jauh dengan cara jalan kaki mundur, Jumat (19/7) malam. (Fel) #DiskusiInteraktifElshinta pic.twitter.com/h7ojD27enZ— Radio Elshinta (@RadioElshinta) July 19, 2019
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