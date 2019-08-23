Brezilya'nın aşırı sağcı liderinden ilk kez Amazon orman yangınlarına orduyla müdahale işareti

Uluslararası tepkilerin yaptırım tehdidine varması üzerine Bolsonaro, Amazon orman yangınlarıyla mücadele için ordunun görevlendirilebileceğine işaret etti.

Dünyanın akciğerleri diye nitelenen Amazon ormanlarını ticaret ve sanayiye açarak yok olma noktasına getiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun her gün binlerce sayıda çıkan yangına da müdahale etmemesi küresel çapta şimşekleri çekiyor. Bolsonaro'nun orman yangınlarını önce 'doğal', sonra 'çevreci STK'lerin sabotajı' diye niteleyip üzerine Avrupa'yı Amazon vesilesiyle Brezilya'ya müdahale etmek istemekle suçlamasına, Avrupa Birliği (AB) tepki verdi.

AB liderleri birbiri ardına endişe ve kınama açıklarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Gezegenimizdeki oksijenin yüzde 20'sini üreten akciğerler olan Amazon yağmur ormanları alev alev yanıyor. Bu, uluslararası bir krizdir. G7 üyeleri zirvede bu acil durumu ele almalıdır" çıkışını yaptı.

Ardından AB'den Güney Amerika'daki Mercosur grubu ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını imzalamama ve Brezilya'dan et ithalatını durdurma tehdidi geldi.

Bunun üzerine Brezilya'nın aşırı sağcı liderinden ilk müdahale işareti geldi.

İlk kez yangınlardan çiftçilerin sorumlu olabileceğini dile getiren Bolsonaro, ne karşılık verileceğine karar vermek için bakanlarla toplantı düzenleyeceğini belirtti.

Amazon orman yangınlarıyla mücadele için ordunun görevlendirilebileceğine işaret eden asker kökenli aşırı sağcı lider, "Orduyu gönderecek misiniz" sorusuna "Beklenti bu yönde" diye yanıt verdi.

Genelkurmay Başkanı Edson Leal Pujol'den de 'askerlerin Amazon'u savunmaya ve her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazır olduğu' açıklaması geldi.

Fransa ve İngiltere'nin başkentlerindeki Brezilya büyükelçilikleri yüzlerce çevreci aktivist protesto düzenlerken Fransa, Almanya, İngiltere'nin liderleri derin endişe açıklayıp Amazon'un G7 zirvesinin gündemine alınacağını vurguladı.

Fransa ve İrlanda, daha önce AB ile Mercosur grubu arasında mutabakata varılan serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasını veto etme tehdidinde bulundu.

Finlandiya da Brezilya'dan et ithalatının yasaklanmasını talep etti.

Dün Bolsonaro, uluslararası uyarılara, "Buraya para gönderen o ülkeler iyilik olsun diye değil, egemenliğimize müdahale etmek amacıyla gönderiyor" tepkisini göstermişti. G7 zirvesi gündemine alınacakları uyarısını da 'hedefi şaşrmış sömürgeci zihniyet' diye nitelemişti.