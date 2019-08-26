Nestle'ye tepki: ABD'deki doğal kaynaktan günde 4 milyon litre su çekip şişeleyerek satmayı planlıyor

İsviçre merkezli Nestle’nin, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Santa Fe Nehrine bağlanan ve billur suyuyla oldukça değerli sayılan Ginnie Springs’e göz dikmesi tepki çekti.

Firma, bir günde en az 1.1 milyon galon (4 milyon 180 bin litre) doğal kaynak suyunu çekerek, tekrar şişeleyip satmayı planlıyor.

Plana karşı çıkan çevreciler, halihazırda kırılgan bir durumda olan nehrin bu derecede bir kaybı kaldıramayacağını savunuyor. Pek çok örgüt, planın çevreye büyük zarar vereceğini söylüyor ve kamu çıkarına aykırı olduğunu belirtiyor.

'OLUMSUZ ETKİSİ OLMAMASI İMKANSIZ'

Planı durdurmak için internette örgütlenen kurumlardan biri olan Our Santa Fe River (Bizim Santa Fe Nehrimiz) yöneticisi Merrillee Malwitz-Jipson, firmaya şu sözlerle tepki gösterdi; “Nehir zaten düşüşte. Doğal sistemler ve habitatlar için oldukça önemli olan, kültürel açıdan değerli sayılan bu ikonik ve inanılmaz kaynağı yeniden dolduracak yeterli yeraltı suyunu yok. Milyonlarca galon su çekip hiçbir etkisi olmamasını beklemek imkânsız. Bir bardaktan biraz su aldığınızda bile her zaman elinizde daha azı kalır.”

Kaynak için change.org'da da bir imza kampanyası başlatıldı.

Stop Nestle from draining 1.2 million gallons/day from Ginnie Springs - Sign the Petition! https://t.co/uHifcekZgd via @Change — Angie Harmon (@Angie_Harmon) August 21, 2019

​Yerel halk ve çevreciler planı durdurmaya çalışırken Nestle ise, nehrin kendini yenileyebilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor ve kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak adına yerel kurumlarla işbirliği yapacağını belirtiyor.

Florida’da benzer tesislere sahip olan Nestle’nin, bu kaynağın yakınında bir şişeleme tesisi daha açmak için milyonlarca dolar harcadığı ve izinleri almaya kesin gözüyle baktığı kaydedildi.

ONLARCA KAPLUMBAĞA TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ginnie Springs, kaplumbağa türleri başta olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapması bakımından ekolojik açıdan kritik önemde bir yer sayılıyor. Aynı zamanda su sporları meraklılarını da ağırlıyor.

Nestle daha önce de benzer tepkilere yol açmıştı. Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino ulusal ormanlarındaki Strawberry Kanyonu’nda nehri yönlendirmekle suçlanmıştı.

Firma ayrıca, palm yağı üretimi için Endonezya’daki yağmur ormanlarını yok etmekle suçlanmıştı.