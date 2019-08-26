Nestle'ye tepki: ABD'deki doğal kaynaktan günde 4 milyon litre su çekip şişeleyerek satmayı planlıyor

Firma, bir günde en az 1.1 milyon galon (4 milyon 180 bin litre) doğal kaynak suyunu çekerek, tekrar şişeleyip satmayı planlıyor.
Plana karşı çıkan çevreciler, halihazırda kırılgan bir durumda olan nehrin bu derecede bir kaybı kaldıramayacağını savunuyor. Pek çok örgüt, planın çevreye büyük zarar vereceğini söylüyor ve kamu çıkarına aykırı olduğunu belirtiyor.
'OLUMSUZ ETKİSİ OLMAMASI İMKANSIZ'
Kaynak için change.org'da da bir imza kampanyası başlatıldı.
Stop Nestle from draining 1.2 million gallons/day from Ginnie Springs - Sign the Petition! https://t.co/uHifcekZgd via @Change— Angie Harmon (@Angie_Harmon) August 21, 2019
Yerel halk ve çevreciler planı durdurmaya çalışırken Nestle ise, nehrin kendini yenileyebilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor ve kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak adına yerel kurumlarla işbirliği yapacağını belirtiyor.
ONLARCA KAPLUMBAĞA TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Ginnie Springs, kaplumbağa türleri başta olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapması bakımından ekolojik açıdan kritik önemde bir yer sayılıyor. Aynı zamanda su sporları meraklılarını da ağırlıyor.
Nestle daha önce de benzer tepkilere yol açmıştı. Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino ulusal ormanlarındaki Strawberry Kanyonu’nda nehri yönlendirmekle suçlanmıştı.
Firma ayrıca, palm yağı üretimi için Endonezya’daki yağmur ormanlarını yok etmekle suçlanmıştı.
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