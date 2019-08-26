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    A sign of the world's biggest food company Nestle is seen at their headquarters on October 17, 2013 in Vevey

    Nestle'ye tepki: ABD'deki doğal kaynaktan günde 4 milyon litre su çekip şişeleyerek satmayı planlıyor

    © AFP 2019 / Fabrice Coffrini
    Çevre
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    Küresel gıda firmalarından Nestle, ABD’nin doğal kaynaklarından biri olan Ginnie Springs’deki milyonlarca litre suyu şişeleyip satmak istemesiyle tepkilerin odağına yerleşti.

    © Flickr /
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    İsviçre merkezli Nestle’nin, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Santa Fe Nehrine bağlanan ve billur suyuyla oldukça değerli sayılan Ginnie Springs’e göz dikmesi tepki çekti.

    Firma, bir günde en az 1.1 milyon galon (4 milyon 180 bin litre) doğal kaynak suyunu çekerek, tekrar şişeleyip satmayı planlıyor.

    Plana karşı çıkan çevreciler, halihazırda kırılgan bir durumda olan nehrin bu derecede bir kaybı kaldıramayacağını savunuyor. Pek çok örgüt, planın çevreye büyük zarar vereceğini söylüyor ve kamu çıkarına aykırı olduğunu belirtiyor.

    'OLUMSUZ ETKİSİ OLMAMASI İMKANSIZ'

    Güney Afrika'nın başkenti Cape Town yakınlarındaki Theewaterskloof Barajı, kuraklık
    © REUTERS / Mike Hutchings
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    Planı durdurmak için internette örgütlenen kurumlardan biri olan Our Santa Fe River (Bizim Santa Fe Nehrimiz) yöneticisi Merrillee Malwitz-Jipson, firmaya şu sözlerle tepki gösterdi; “Nehir zaten düşüşte. Doğal sistemler ve habitatlar için oldukça önemli olan, kültürel açıdan değerli sayılan bu ikonik ve inanılmaz kaynağı yeniden dolduracak yeterli yeraltı suyunu yok. Milyonlarca galon su çekip hiçbir etkisi olmamasını beklemek imkânsız. Bir bardaktan biraz su aldığınızda bile her zaman elinizde daha azı kalır.”

    Kaynak için change.org'da da bir imza kampanyası başlatıldı.

    ​Yerel halk ve çevreciler planı durdurmaya çalışırken Nestle ise, nehrin kendini yenileyebilecek kapasitede olduğunu iddia ediyor ve kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak adına yerel kurumlarla işbirliği yapacağını belirtiyor.

    Plastik atık
    © Fotoğraf: Pixabay
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    Florida’da benzer tesislere sahip olan Nestle’nin, bu kaynağın yakınında bir şişeleme tesisi daha açmak için milyonlarca dolar harcadığı ve izinleri almaya kesin gözüyle baktığı kaydedildi.

    ONLARCA KAPLUMBAĞA TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Ginnie Springs, kaplumbağa türleri başta olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapması bakımından ekolojik açıdan kritik önemde bir yer sayılıyor. Aynı zamanda su sporları meraklılarını da ağırlıyor.

    Nestle daha önce de benzer tepkilere yol açmıştı. Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino ulusal ormanlarındaki Strawberry  Kanyonu’nda nehri yönlendirmekle suçlanmıştı.

    Firma ayrıca, palm yağı üretimi için Endonezya’daki yağmur ormanlarını yok etmekle suçlanmıştı.

    Etiketler:
    Doğal kaynaklar, Su, şişe, Ginnie Springs, Santa Fe Nehri, Nestle, ABD
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