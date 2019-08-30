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11:13 30 Ağustos 2019
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    Artvin Hatila Vadisi'nde maden tehlikesi

    © Fotoğraf : Twitter
    Çevre
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    25 yıldır maden karşıtı mücadelenin sürdüğü Artvin’de, maden arama ruhsatı için üç ihale daha sonuçlandı. İhaledeki alanların bir kısmı Milli Park sınırları içinde yer alıyor. Çevreciler konuyu yargıya taşıyacak.

    Kaz Dağları’nda altın madeni çalışmaları nedeniyle Kanadalı Alamos Gold şirketine tepkiler sürerken, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) orman alanlarına yakın bölgelerde maden arama ruhsatı için düzenlediği ihaleler de devam ediyor.

    İlber Ortaylı
    © AA /
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    Son olarak Mehmet Cengiz ve Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu şirketler Artvin'de maden arama ruhsatı için düzenlenen üç ihaleyi kazandı. MAPEG, 18 Temmuz'da Artvin'de 125 endemik bitkiyi barındıran, koruma altındaki Hatila Vadisi Milli Parkı sınırlarını da içine alan üç sahayı ayrı ayrı 423 bin 407 TL taban bedeliyle ihaleye çıkardı.

    DW Türkçe'nin haberine göre, ihaleye konu olan 1320.48, 1906.09 ve 905.36 hektarlık üç alanın ihalesini de Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Akcan Madencilik ve Ömer Faruk Kalyoncu'ya ait olan Zirve Holding ortaklığındaki Artvin Maden İşletmeleri AŞ kazandı.

    Böylece toplam 4 bin 132 hektarlık alan, maden arama ruhsatı için Artvin Maden İşletmeleri AŞ’ye verilmiş oldu. Şirket 19 Temmuz-1 Ağustos arasında her bir saha için 450 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin TL'lik ihale bedelini yatırdı.

    'CENGİZ'İN ARTVİN'DE MADEN ARAMASINDA SÖZ SAHİBİ OLDUĞU ALAN 8 BİN HEKTARI GEÇİYOR'

    Hazırlanan ihale şartnamesine göre Artvin Maden İşletmeleri AŞ’nin iki ay içinde ruhsat başvurusu yapması gerekiyor. Böylece çevre örgütlerinin uzun yıllar mücadele verdiği yine Cengiz Holding'e ait Cerattepe maden sahası ile Hatila Vadisi Milli Parkı arasındaki boşluk da kapanmış oluyor.

    Karabağlar Yaylası
    © Osman Gürün
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    Son ihaleyle birlikte Mehmet Cengiz'in Artvin'de maden aramasında söz sahibi olduğu alan ise 8 bin hektarı geçiyor. 5177 sayılı Maden kanuna göre, enerji hammaddeleri, gümüş, bakır, altın, çinko, demir gibi metalik madenler, endüstriyel hammaddeleri ve radyoaktif maddeleri içinde barındıran dördüncü grup madenler için 2 bin hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı müracaatı yapılabiliyor.

    Cengiz ve Kalyoncu'ya ihale edilen dördüncü gruba ait alanların ise bu düzenlemeye göre yeniden ruhsatlandırıldığı görülüyor. Cengiz ve Kalyoncu, tek tek 2 bin hektarı geçmeyecek şekilde ruhsat başvurusu yapacaksa da ihale sonrası alacakları ruhsat toplamda 4 bin hektarı geçiyor.

    ARTVİN'İN MADEN MÜCADELESİ 25 YILDIR SÜRÜYOR

    Artvin halkının Cerattepe ile başlayan maden karşıtı mücadelesi 25 yıldır devam ediyor. Bu konuda örgütlü bir mücadele yürütmek için 1995'te Yeşil Artvin Derneği kuruldu. Bu madeni de Kasım 2012'den bu yana Cengiz Holding'e ait Eti Bakır AŞ işletiyor.

    Cerattepe
    © AA /
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    DW Türkçe'ye konuşan Yeşil Artvin Derneği'nden Avukat Bedrettin Kalın, Cerattepe'nin iki ruhsatı olduğunu, bu ruhsatların da 2014'te tek ruhsata dönüştürüldüğünü söylüyor. Kalın'ın verdiği bilgiye göre 250 hektar ve 4 bin 156 hektarlık iki alanın toplam büyüklüğü 4 bin 406 hektarı buluyor. Ancak Cengiz'in 250 hektar içindeki alanda sadece 32 hektar için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu bulunuyor.

    Avukat Kalın, son ihalelerle birlikte Mehmet Cengiz'in maden aramada söz sahibi olacağı alanın 8 bin 538 hektara çıktığını vurguluyor.

    Kalın, kritik bir noktaya daha işaret ediyor. Cerattepe'nin ruhsatları ile Hatila Vadisi Milli Parkı arasındaki boşluğun son ihalelerle birlikte ruhsatlandırıldığını söylüyor. Kayak tesislerinin olduğu alanın da ruhsata dahil edildiğine dikkat çeken Kalın, "Ruhsat alanlarına baktığımızda şehrin üzerinden geçen yanlama bir hat var. Bu bölgeler Kafkasya turizmini geliştirme, koruma bölgesi ilan edilen alan, kent ormanlarını yer aldığı şehir sularının olduğu alanlar" diyor.

    Etiketler:
    Yeşil Artvin Derneği, DW Türkçe, Kaz Dağları, Cerattepe, milli park, Maden, Cengiz Holding, Hatila Vadisi, Artvin
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