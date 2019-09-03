Rusya, Türkiye ve ABD’nin CO2 salınımını azaltma hedefleri eleştirildi

Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD’nin karbondioksit (CO2) salınımını azaltma konusunda düşük hedefler koyduğu, bu yüzden küresel ısınmadaki artışı 1.5 derece seviyesinde tutmanın mümkün olmayacağı belirtildi.

Küresel ısınmanın hızlanmasına büyük katkı sağlayan CO2 salınımını azaltma amacıyla ülkeler Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir anlaşma sağlamaya çalışıyor. Her bir ülke gönüllü olarak karbon salınımları azaltma yükümlülüğü üstlenirken uzmanlar, bu hedefin küresel ısınma artışını 1.5 derece seviyesinde tutmakta ne kadar etkili olduğunu değerlendiriyor.

Bangkok’taki Asya-Pasifik İklim Haftası kapsamında yayınlanan raporda, Rusya, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın belirledikleri karbon azaltma hedeflerinin, ısınma artışını 4 derece seviyesinin üzerine çıkaracağı uyarısı yapıldı. Bu ülkelerin karbon azaltma hedefinin “kritik derece yetersiz” olduğu kaydedildi.

Çin ve Güney Kore’nin belirlediği hedefler de “yüksek derecede yetersiz” olarak nitelendirilirken yine de ısınma artışını 4 derece seviyesinin altında tutmaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Hindistan’ın, “kabul edilir” olarak gösterilen hedefi de ısınma artışını 3 derece seviyesinde tutmaya yardımcı olacak.

Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri, toplam karbon salınımının yüzde 50’sinden sorumlu olarak gösteriliyor.