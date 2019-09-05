Greenpeace'den İzmir'deki plastik atıklarla ilgili suç duyurusu

Greenpeace, İzmir, Kemalpaşa’da’ boş bir alana atılmış olan ithal plastik atıkların “çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı” gerekçesiyle sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Greenpeace Akdeniz, tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın kime ait olduğu, atıkların nereden, ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına dair soruların açıklığa kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve çağırdı.

T24'ün haberine göre, Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Türk Ceza Kanunu’na göre, atıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı Türkiye’de ithal plastik çöplerin neden olduğu çevre suçlarının yaygınlaşmaması için atık ithalatını yasaklamaya, bu konuda hukuka uygun politikalar üretmeye çağırıyoruz" dedi.

⚠️İzmir, Kemalpaşa'da depo alanı olmayan ve çevresinde tarım arazileri yer alan bir bölgede tonlarca ithal plastik atık bulduk. Greenpeace işlenen bu doğa suçuna karşı İzmir Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. pic.twitter.com/PD0IwdXhYh — Greenpeace Türkiye (@Greenpeace_Med) September 5, 2019

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