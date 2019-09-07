Mavi bayraklı halk plajında metal dedektörle arama yapan bir kişiden rahatsız olanlar, "Dedektörle arama yapıyor, toz çıkartıyor" diyerek belediyeyi aradı.

Bunun üzerine plaja gelen zabıta görevlileri, Rus turisti çevreyi rahatsız etmemesi konusunda uyardı. Topladığı metal parçalar incelenen turist, "Sahildeki kumlara atılan metal çöpleri dedektör ile temizliyorum" diyerek kendini savundu.

Rus turist, daha sonra plajdan ayrıldı.

Rus turist Marmaris'teki plajda dedektörle arama yaptı: Metal çöpleri temizliyorum https://t.co/ye2Q8KwEXq pic.twitter.com/eckZzsXp7s — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 7, 2019

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