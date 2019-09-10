Japonya, 1 milyon tondan fazla radyoaktif suyu okyanusa boşaltabilir

Tokyo’da basın toplantısı düzenleyen Yoshiaki, “Suyu denize boşaltmak ve seyreltmek tek seçenek. Hükümetin tamamı bunu tartışacak ancak ben bu basit fikrimi önermek istiyorum” dedi.
Yoshiaki, okyanusa ne kadar su boşaltılmayı planladıklarını ise söylemedi.
UZMAN RAPORU BEKLENECEK
Hükümet radyoaktif suyun denize boşaltılması dahil pek çok seçeneği değerlendiriyordu, ancak bu konuda son kararın uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından sunulacak raporun ardından verilmesi bekleniyor.
Tepco’nun ise konuyla ilgili karar verme yetkisi bulunmuyor. Şirketin sözcüsü hükümetin vereceği kararı takip edeceklerini belirtti.
Ancak şirket 2022 itibariyle radyoaktif suyu depolayacak alanları kalmayacağını vurguladı ve acil çözüm çağrısında bulundu.
HÜKÜMETE GÖRE EN UCUZ ÇÖZÜM, ÇEVRECİLER İSE KARŞI ÇIKIYOR
Japonya hükümetine göre suyun okyanusa boşaltılması en ucuz çözüm olsa da bu yönteme de çevre örgütleri ve halk şiddetle karşı çıkıyor.
Atık sorunu Güney Kore gibi komşu ülkelerin de gündeminde. Geçen ay Japonya’nın elçisini çağıran Güney Kore sorunun nasıl çözüleceğine dair ayrıntılı bilgi talep etmişti. Güney Kore, Japonya’nın ‘akıllı ve ihtiyatlı’ bir karar almasını umduğunu belirtmişti.
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