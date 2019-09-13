Danimarkalılar oturdukları yerden ağaç dikecekler

Danimarka’nın ulusal televizyon kanalı TV2, yarın 2.5 saat boyunca canlı yayınlanacak bir programla izleyicilere 1 milyon ağaç dikilmesi için bağış yapma çağrısında bulunacak.

‘Danimarka Ağaç Dikiyor’ adıyla yayımlanacak programın, dünya çapında televizyon aracılığıyla ormanlar için yapılan ilk bağış etkinliği olacağı belirtildi.

Gisselfeld Klosters Skove ormanından yapılacak canlı yayında ilk fidanı da Başbakan Mette Frederiksen’in dikmesi bekleniyor.

Etkinliği organize eden Martin Sundstrom, program sayesinde Danimarka Doğa Koruma Derneği için 20 milyon kron (yaklaşık 12 milyon TL) toplamayı planladıklarını söyledi. Toplanan paranın yüzde 10’luk kısmı ise tropik ormanların korunmasına yardımcı olmak adına Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) aktarılacak.

TV2 editörlerinden Nicolai Hansson ise, “İklim krizini sadece ağaç dikerek çözemeyeceğimizi biliyoruz. Ama insanların bunun aktif bir şekilde katılabilecekleri somut bir şey olduğunu hissetmelerini umuyoruz. Ayrıca yeni ormanları ziyaret ettiklerinde, ağaçların büyüdüğünü görmekten keyif alacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Paranın toplanmasının ardından bu kez sıra fidan dikme etkinliklerine gelecek. Bu aşamada ilk etkinliğin sonbahar bitmeden, diğerinin de 2020 ilkbaharında yapılacağı belirtildi.

Sundstrom, “Eğer 1 milyon fidan dikebilmek için hedeflediğimiz tutarı toplayabilirsek 30 civarında etkinlik gerçekleştirmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Sundstrom, başka ülkelere de bu konuda ilham vermeyi umduklarını söyledi.