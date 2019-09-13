Danimarkalılar oturdukları yerden ağaç dikecekler

Gisselfeld Klosters Skove ormanından yapılacak canlı yayında ilk fidanı da Başbakan Mette Frederiksen’in dikmesi bekleniyor.
Etkinliği organize eden Martin Sundstrom, program sayesinde Danimarka Doğa Koruma Derneği için 20 milyon kron (yaklaşık 12 milyon TL) toplamayı planladıklarını söyledi. Toplanan paranın yüzde 10’luk kısmı ise tropik ormanların korunmasına yardımcı olmak adına Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) aktarılacak.
Paranın toplanmasının ardından bu kez sıra fidan dikme etkinliklerine gelecek. Bu aşamada ilk etkinliğin sonbahar bitmeden, diğerinin de 2020 ilkbaharında yapılacağı belirtildi.
Sundstrom, “Eğer 1 milyon fidan dikebilmek için hedeflediğimiz tutarı toplayabilirsek 30 civarında etkinlik gerçekleştirmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Sundstrom, başka ülkelere de bu konuda ilham vermeyi umduklarını söyledi.
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