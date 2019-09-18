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11:59 18 Eylül 2019
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    Greta Thunberg'in başını çektiği tüm dünyadan genç iklim aktivistleri, Washington DC'de Beyaz Saray yakınında yürüyüş düzenlerken

    Greta Thunberg'den ABD Kongresi'ne fırça: Boş konuşuyorsunuz, iklim değişikliğiyle mücadele etmiyorsunuz

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Çevre
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    İklim değişikliğiyle mücadele için okul grevine giderek milyonlara esin kaynağı olan Thunberg, BM'nin iklim zirvesi için gittiği ABD'de Kongre tarafından ağırlandı. 16 yaşındaki İsveçli, ABD'li yasa yapıcıları "Övgüleriniz size kalsın, ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi çağırmayın, yeterince çaba göstermiyorsunuz" diye azarladı.

    © REUTERS / Leah Millis
    New York'ta öğrenciler cuma günü 'iklim grevi' yapacak
    Gelecek hafta New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na damga vuracak konulardan birini İklim Eylem Zirvesi oluştururken bu kapsamda Gençlik İklim Zirvesi de düzenlenecek. Bu etkinliklerin başını, İsveç'te her cuma okul grevine gidip iklim değişikliğiyle mücadele eylemi yapan ve 150'den fazla ülkede milyonlarca kişiye bu yolda esin kaynağı olan 16 yaşındaki Greta Thunberg başını çekiyor. Bu çerçevede 20 Eylül cuma günü küresel iklim grevi planlanırken ABD'deki 800 etkinliğe dünya çapında eylemler eşlik edecek. 

    Atlantik Okyanusu'nu güneş enerjisinin kullanıldığı bir tekneyle iki haftada geçerek ağustos sonunda New York'a varan Greta Thunberg, dün kendisi gibi gezegenin geleceği için harekete geçen değişik ülkelerden genç iklim aktivistleriyle birlikte Washington'daki ABD Kongresi'nde ağırlandı.  

    Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan yola çıkıp sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaşan 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Beyaz Saray önünde iklim protestosu yaptı.
    © AA /
    İklim aktivisti Greta'dan Beyaz Saray önünde protesto

    Kongre'nin üst kanadı Senato'nun iklim görev gücü tarafından düzenlenen buluşmada ABD'li yasa yapıcılar, öncülük yaptıkları, ellerini taşın altına koydukları ve yaşlarının çok ötesinde bilgelik sergiledikleri için genç aktivistleri övdü. Kongre'nin iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edeceğine dair tavsiye istediklerinde ise Thunberg'den azar işittiler. 

    Kendisinin senatör ya da bilim insanı değil, öğrenci olduğunu hatırlatan 15 yaşındaki İsveçli kız, şöyle konuştu:

    "Lütfen övgüleriniz size kalsın. Biz bunu istemiyoruz. Gerçekte siz kendiniz hiçbir icraatta bulunmadan sadece bize ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi buraya davet etmeyin, çünkü bu hiçbir şeye yaramıyor."

    "Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili tavsiye istiyorsanız, bilim insanlarını davet edin, bilim insanlarından uzmanlıklarını talep edin. Biz kendimizin değil, bilim insanlarının duyulmasını istiyoruz."

    ABD'li yasa yapıcıları "Çabaladığınızı biliyorum, üzgünüm, ama yeterince çok çaba göstermiyorsunuz" diye paylayan Thunberg'in bugün ilerleyen saatlere Kongre'de yapacağı ve 'çok önemli' addedilen konuşmasının eleştirel dozu merak konusu.

    Öncesinde kaydığı fırçayı, siyasiler alkışlar ve kahkahalarla karşılayarak yumuşattı.

    Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadının 'Yeşil Yeni Düzen' isimli çevreci programının hazırlayıcılarından olan ve Senato'nun iklim görev gücüne başkanlık eden Ed Markey, Thunberg'e "Sizin liderliğinize ihtiyacımız var. Siz ABD'ye ulaşmış siyasi bir ordusunuz. Bu meseleye daha önce hiç olmadığı şekilde ışık tuttunuz. Ve bu yeni bir X etkeni yaratıyor" diye hitap ederek ekledi:

    "Sizi duyuyoruz, ne dediğinizi duyuyoruz ve çabalarımızı iki katına çıkaracağız."

    İklim değişimi
    © Fotoğraf : Pixabay
    İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi

    Ancak Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Senato'da ise Cumhuriyetçiler çoğunlukta ve Beyaz Saray'da BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkan ve selefi Barack Obama'nın tüm çevreci düzenlemelerini tersine çeviren Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump oturuyor. Genelde Cumhuriyetçiler iklim değişikliğine ya inkar ya da şüphecilikle yaklaşıyor. 

    Buna rağmen gençlerin iklim grevinin siyasi gündemi şekillendirdiğini söyleyen Markey, 2016'dan farklı olarak 2020 başkanlık seçimi için iki partinin münazaralarında konunun dönüp dolaşıp iklime geldiğine, seçmenlerin adaylardan iklim değişikliğiyle mücadele planları talep ettiğine dikkat çekerek gençlere şunları söyledi:

    © AFP 2019 / VICTOR MORIYAMA
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    "Ne mi gerçekleşti? Siz gerçekleştiniz. ABD'deki siyasi dinamikleri mutlak surette değiştiren siyasi sürece bu ekstra enerji düzeyini siz kattınız. 2020 başkanlık seçimi pek çok açıdan iklim değişikliğiyle ilgili bir referandum olacak."

    Obama da pazartesi günü Thunberg'i ağırlayıp görüşmeden fotoğraf paylaştı. Eski Demokrat Başkan, İsveçli genci 'gezegenimizin en büyük savunucularından biri', 'gerçek eylem için ısrarla talepte bulunmaktan korkmayan biri' diye övdü. 

     

     

     

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