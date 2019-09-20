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14:15 20 Eylül 2019
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    Salda Gölü

    Çevre Bakanlığı, Salda Gölü için 15 gün ek süre istedi

    © AA /
    Çevre
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    Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ihale ve proje hakkındaki belgelerin 15 gün içerisinde gönderilmesi istendi. Belirlenen süre dolmadan Bakanlık 15 gün daha ek süre istedi.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması için 31 Temmuz’da ihaleye çıktı.

    © AA / Murat Kula
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    Yeşilova’da yaşayan Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar, Isparta İdare Mahkemesi’ne 31 Temmuz’da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Isparta İdare Mahkemesi ilk açıkladığı ara kararda 15 gün içinde proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi.

    Isparta İdare Mahkemesi ara kararın ardından yapılan incelemede, "Yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercii bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir” diyerek dosyayı 19 Ağustos’ta Ankara İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada 6 Eylül’de ara kararını açıkladı.

    'BAKANLIK İSTENİLEN SÜREDE BELGELERİ GÖNDERMEDİ'

    Salda Gölü
    © AA /
    Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi
    Mahkeme, ihale ilanı, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren dosyayı, Salda Gölü’nün ‘Doğal Sit Alanı’ ve ‘Özel Çevre Koruma Alanı’ ilan edilip edilmediği, ‘Doğal Sit Alanı’ ve ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilmiş ise bu konudaki bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, Salda Gölü’nün ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmiş ise dava konusu ihalenin yapılması için ‘Bölge Koruma Kurulu’ kararı veya görüşü alınıp alınmadığı, Salda Gölü etrafında yapılaşma öngörülüp öngörülmediğinin sorulmasına karar verdi.

    Mahkeme, dava dilekçesinde yer alan iddiaları karşılar şekilde, uyuşmazlığın esasına etki edecek tüm belge ve bilgilerin 15 gün içerisinde gönderilmesini istedi. Ancak Bakanlık bu sürede belgeleri göndermedi.

    'SÜREÇ UZATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

    Dava açan Yeşilovalıların avukatlarından Münip Ermiş, Ankara İdare Mahkemesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ayrıntılı belge istediğine dikkat çekti.

    © DHA /
    Salda Gölü davasında ara karar: Mahkeme proje ve ihaleyle ilgili tüm belgeleri istedi
    Bakanlığın Isparta İdare Mahkemesi’ne istenilen belgeleri göndermediğini, aradan bir ay geçmesine rağmen Ankara İdare Mahkemesi’ne de yeterli belgelerin gönderilmediğini ifade ederek söyle konuştu:

    "Mahkeme bu belgeleri acil olarak istemesine rağmen Çevre Bakanlığı belgeleri göndermeyerek bilinçli olarak davayı uzatmaya çalışıyor. İhaleye ilişkin tüm belgeler ellerinde ancak göndermiyorlar."

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahkemeye dün verdiği dilekçeyle 15 gün ek süre istediklerini belirten Ermiş, "Bu dava ihalenin feshinin istendiği dava olmasına rağmen ihale ile ilgili mahkemeye hiçbir belge göndermediler. Amaç, uzatmak" dedi.

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    Etiketler:
    Millet Bahçesi, TOKİ, Yeşilova, Burdur, Mahkeme, ihale, Salda Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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