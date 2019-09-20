Çevre Bakanlığı, Salda Gölü için 15 gün ek süre istedi

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması için 31 Temmuz’da ihaleye çıktı.
Isparta İdare Mahkemesi ara kararın ardından yapılan incelemede, "Yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercii bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir” diyerek dosyayı 19 Ağustos’ta Ankara İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Ankara 17. İdare Mahkemesi, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada 6 Eylül’de ara kararını açıkladı.
'BAKANLIK İSTENİLEN SÜREDE BELGELERİ GÖNDERMEDİ'
Mahkeme, dava dilekçesinde yer alan iddiaları karşılar şekilde, uyuşmazlığın esasına etki edecek tüm belge ve bilgilerin 15 gün içerisinde gönderilmesini istedi. Ancak Bakanlık bu sürede belgeleri göndermedi.
'SÜREÇ UZATILMAYA ÇALIŞILIYOR'
Dava açan Yeşilovalıların avukatlarından Münip Ermiş, Ankara İdare Mahkemesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ayrıntılı belge istediğine dikkat çekti.
"Mahkeme bu belgeleri acil olarak istemesine rağmen Çevre Bakanlığı belgeleri göndermeyerek bilinçli olarak davayı uzatmaya çalışıyor. İhaleye ilişkin tüm belgeler ellerinde ancak göndermiyorlar."
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahkemeye dün verdiği dilekçeyle 15 gün ek süre istediklerini belirten Ermiş, "Bu dava ihalenin feshinin istendiği dava olmasına rağmen ihale ile ilgili mahkemeye hiçbir belge göndermediler. Amaç, uzatmak" dedi.
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