Rusya, Paris İklim Anlaşması’na bir adım daha yaklaştı: Medvedev, hükümetin sunduğu önergeyi kabul etti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Paris İklim Anlaşması’nın kabulüne ilişkin hükümetin sunduğu önergeyi imzaladı. Bu, anlaşmanın imzalanması yönünde bir adım daha oldu.

Bugün yapılan bir oturumda konuşan Medvedev, Paris İklim Anlaşması’nın kabulüne yönelik hükümetin sunduğu önergeyi imzaladığını söyledi.

Önergede Rusya’nın orman ve diğer ekosistemlerin emilim kapasitesinin korunması ve arttırmasının yanı sıra anlaşma mekanizmalarının uygulanması sırasında, bu kapasitenin maksimum düzeyde dikkate alınması öngörülüyor.

Önergede ayrıca anlaşma ve mekanizmalarının, ülkelerin istikrarlı sosyo-ekonomik gelişimine yönelik engel oluşturmak için kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

Rusya henüz Paris İklim Anlaşması’nı imzalamadı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NDA UZLAŞILAN MADDELER

-Küresel sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlamak hatta 1,5 dereceye kadar düşürmek.

- İnsan kaynaklı zararlı gazları, 2050- 2100 yılları arasında ağaç, toprak ve okyanusların doğal yollardan emilebileceği bir noktaya çekmek.

-Ülkelerin karbon salınımını azaltma performansını beş yılda bir değerlendirip yeni hedefler belirlemek.

-Zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere ‘iklim finansı’ vermesini sağlayarak iklim değişikliğine uyumu geliştirmek ve bu ülkelerin yenilenebilir enerjiye geçişlerini sağlamak.

Şimdiye kadar iklim konusunda imzalanmış en kapsayıcı anlaşma olan Paris İklim Anlaşması’nın, taraf ülkelerde yürürlüğe girmesi için, o ülkelerin parlamentoları tarafından da onaylanması gerekiyor.