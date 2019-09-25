‘Dünya, Çernobil'den daha ağır bir felaketin eşiğinden döndü'

1980 yılında ABD'nin Kuzey Dakota kentindeki Grand Forks Hava Üssü'nde nükleer kapasiteli B-52 Stratofortress bombardıman uçağında yangın çıktığı ve dünyanın Çernobil faciasından daha büyük bir felaketin eşiğinden döndüğü belirtildi.

The Drive'ın haberine göre 39 yıl önce, 15 Eylül 1980'de nükleer başlıklı 8 AGM-69A tipi kısa menzilli füze ve 4 B28 tipi nükleer güdümsüz bombayla donatılmış B-52 Stratofortress bombardıman uçağında yangın çıktı.

Motoru çalıştırma sırasında 5 numaralı motorun alev alması sonucu harekete geçen mürettebat uçaktaki bombaları hemen tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını ancak 3 saatte kontrol altına alabildi.

ABD'nin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme tesisi olan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı eski Direktörü Dr. Roger Batzel, 1988 yılında yaptığı açıklamada, Grand Forks Hava Üssü'ndeki yangının Çernobil faciasından daha büyük bir felakete yol açma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Senato'daki bir komitenin gizli oturumunda konuşan Batzel, "Eğer rüzgar farklı bir yöne doğru esseydi, yoğun ateş uçağı ve içindeki silahları havaya uçurabilirdi. Uçak mürettebatı muhtemelen sağ kurtulmazdı" dedi.

Teorisini doğrulamak için 1983 yılında aynı üste bir başka B-52 uçağında çıkan yangına dikkat çeken Batzel, yangın sonucunda 5 kişilik mürettebatın öldüğünü, neyse ki uçakta nükleer silah bulunmadığını anlattı.