Greta Thunberg'e Alternatif Nobel Ödülü

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Kazananlar arasında 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'de var.

'Alternatif Nobel Ödülleri' olarak da bilinen 'Doğru Yaşam Ödülleri'ni kazanan kişiler İsveç'in başkenti Stockholm’de açıklandı.

Ödüle layık görülen 4 kişi arasında Greta Thunberg'in de var.

Doğru Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada Thunberg'in ödülü 'herkesin değişim yaratma gücüne sahip olduğu fikrini yansıttığı, bilimsel bulguları yansıtarak iklim konusunda acil olarak eylemde bulunulması için siyasi talepleri güçlendirdiği ve ilham verdiği" için aldığı belirtildi.

Ödül kazanan diğer isimler ise Brezilya Amazon ormanlarında yaşayan Yanomamilerin lideri Davi Kopenawa, Çinli kadın hakları savunucusu avukat Guo Jianmei ve Batı Sahralı insan hakları savunucusu Aminatou Haidar olarak açıklandı.

Her adaya 1 milyon İsveç Kronu, yaklaşık 103 bin dolar değerinde para ödülü verileceği açıklandı.

Ödül töreni, Nobel Ödüllerinin verilmesinden altı gün önce, 4 Aralık'ta Stokholm'de gerçekleşecek.

Thunberg'in 20 Ağustos 2018'de tek başına başlattığı iklim protestosu tüm dünyada yankı bulmuş ve genç kız son olarak BM İklim Zirvesi'nde etkileyici bir konuşma yapmıştı.

Greta konuşmasında "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" demişti.

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words," climate activist Greta Thunberg tells the UN. "We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you." https://t.co/F5Umw55Y5Y pic.twitter.com/K0WxGCeU4A — CNN (@CNN) September 23, 2019

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