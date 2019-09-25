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17:32 25 Eylül 2019
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    ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Oakland'da 'yüksek su' uyarısı, Florence kasırgasının neden olduğu sel sularına batmış durumda

    BM iklim raporu: 100 yılda bir gerçekleşen aşırı uçtaki sel felaketleri olağan hale gelecek

    © REUTERS / Jonathan Drake
    Çevre
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    Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir iklim raporu, her 100 yılda bir görülen uç derecedeki sellerin 2050 itibariyle her yıl yaşanacak ‘sıradan’ bir vaka haline geleceğini ortaya koydu.

    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?
    Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) okyanus ve buz örtüleri hakkındaki özel raporu, 36 farklı ülkeden 104 kişinin katkısıyla hazırlandı.

    ‘Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer’ isimli rapor, Grönland ve Antartika’da buz tabakasında erime nedeniyle yılda 400 milyar tondan fazla suyun okyanusa karıştığını ortaya koydu. Okyanus sıcaklığının artış hızı 20.yüzyılın sonlarından beri ikiye katlandığını belirten rapora göre, denizde yaşanan sıcaklık dalgaları hem iki kat sıklaştı hem de iki kat daha uzun sürüyor. 

    2100 YILINA KADAR 1 METRE YÜKSELECEK

    © Fotoğraf : Twitter/@SteffenMalskaer
    Bir fotoğraf Grönland'da buzullara yönelik tehdidi gösterdi: Köpekler 'suda' koşuyor
    Rapor, deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık bir metre yükselebileceğini de ortaya koydu. Bu da mega şehirlerin su altında kalması ve pek çok insanın göç etmesi anlamına geliyor.

    Kuzey Buz Denizi'ndeki seviyenin tarihteki ikinci en düşük düzeye (yaklaşık 2.1 milyon kilometrekare) gerilediğine dikkat çeken rapora göre, emisyonların artmaya devam etmesi durumunda buzullar, kütlelerinin üçte birinden fazlasını kaybedecek. Bu da insanların tatlı suya erişimini olumsuz etkileyecek. 

    Sadece okyanus buzulları konusunda kötü haber vermeyen uzmanlara göre 2100 itibarıyla bazı dağlar üzerindeki buzulların da yüzde 80’i kaybolabilir.

    1.5 DERECE HEDEFİ BAŞARILSA BİLE DURUM FELAKET

    İklim değişikliği
    © REUTERS / Stephane Mahe
    İklim krizi 200 milyon insanı olumsuz etkileyebilir
    Rapora göre ayrıca, üzerinde uzlaşıldığı gibi küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmayı başarsak bile, sıcak sulardaki mercan resiflerinin yüzde 90'ı yok olacak. 

    Emisyonların azaltılmaması canlı yaşamını da doğrudan etkileyecek. Rapora göre bu durum, yüzyıl sonuna kadar okyanuslarda yaşayan hayvanların yüzde 15 azalmasına neden olacak.

    Okyanuslar ve buzullardaki bu değişim, aşırı hava olaylarının giderek artmasına yol açacak.

    'EN UÇTAKİ FELAKETLER HER YIL YAŞANABİLECEK'

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    Raporun yazarlarından Zita Sebesvari, bu konudaki en çarpıcı uyarının ise seller olduğunu vurguladı ve şu bilgiyi paylaştı; “Her yüzyılda bir kez suların aşırı yükselmesi sonucu yaşanan sellerin 2050 itibariyle her yıl en azından bir kere yaşanabileceği öngörülüyor.”

    Bu öngörü Cakarta, Manila, Bangkok, Lima, Barselona ve Sydney gibi kentlerin doğrudan etkilenmesi anlamına geliyor.

    Etiketler:
    Okyanus, Buzul, Deniz seviyesi, erime, iklim krizi, Küresel ısınma, iklim değişikliği, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)
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