BM iklim raporu: 100 yılda bir gerçekleşen aşırı uçtaki sel felaketleri olağan hale gelecek

‘Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer’ isimli rapor, Grönland ve Antartika’da buz tabakasında erime nedeniyle yılda 400 milyar tondan fazla suyun okyanusa karıştığını ortaya koydu. Okyanus sıcaklığının artış hızı 20.yüzyılın sonlarından beri ikiye katlandığını belirten rapora göre, denizde yaşanan sıcaklık dalgaları hem iki kat sıklaştı hem de iki kat daha uzun sürüyor.
2100 YILINA KADAR 1 METRE YÜKSELECEK
Kuzey Buz Denizi'ndeki seviyenin tarihteki ikinci en düşük düzeye (yaklaşık 2.1 milyon kilometrekare) gerilediğine dikkat çeken rapora göre, emisyonların artmaya devam etmesi durumunda buzullar, kütlelerinin üçte birinden fazlasını kaybedecek. Bu da insanların tatlı suya erişimini olumsuz etkileyecek.
Sadece okyanus buzulları konusunda kötü haber vermeyen uzmanlara göre 2100 itibarıyla bazı dağlar üzerindeki buzulların da yüzde 80’i kaybolabilir.
1.5 DERECE HEDEFİ BAŞARILSA BİLE DURUM FELAKET
Emisyonların azaltılmaması canlı yaşamını da doğrudan etkileyecek. Rapora göre bu durum, yüzyıl sonuna kadar okyanuslarda yaşayan hayvanların yüzde 15 azalmasına neden olacak.
Okyanuslar ve buzullardaki bu değişim, aşırı hava olaylarının giderek artmasına yol açacak.
'EN UÇTAKİ FELAKETLER HER YIL YAŞANABİLECEK'
Bu öngörü Cakarta, Manila, Bangkok, Lima, Barselona ve Sydney gibi kentlerin doğrudan etkilenmesi anlamına geliyor.
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