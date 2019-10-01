Son 50 yılın en büyüğü: Antarktika'da 315 milyar tonluk buz kütlesi ana karadan koptu

‘D28’ adı verilen, 1600 kilometrekare çapında ve 315 milyar ton ağırlığında dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.
Scientists have discovered that a large iceberg - more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice - has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) October 1, 2019
Bilim insanları dev buz kütlesinin okyanus üzerindeki hareketlerini olası tehlikeleri engellemek adına yakından takibe aldı.
Ancak bilim insanları buz kütlesinin kopuşunu uzun süredir bekliyordu. Hatta bölgede ‘Sallanan Diş’ olarak tanımlanan bir alan da vardı. Ancak kopuş buranın aksine D28’de yaşandı.
Bu olayı beklediklerini belirten uzmanlardan Prof. Helen Fricker, yaptığı açıklamada, “Bu azı dişiyle karşılaştırıldığında bebek dişi gibi. Bu olayın er ya da geç gerçekleşeceğini bilmemize rağmen kopuş anının nerede gerçekleşeceğini bilemiyorduk. Antarktika’da bizleri endişelendirecek çok fazla olay yaşanıyor ancak D28 hadisesi bunlardan biri değil” dedi.
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