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    Greta Thunberg, Kanada'da bir hayvan sığınağını ziyaretinde 'Harika Domuz Esther' ile arkadaşlık kurarken

    Greta, Putin'in eleştirisiyle biyografisini güncelledi: Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen

    © REUTERS / @estherthewonderpig
    Çevre
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    BM'de yaptığı konuşmayla tüm dünyada gündem olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, kendisine dair Trump'ın iğnelemelerinin ardından Putin'in eleştirileriyle Twitter biyografisini güncelledi.

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    'Bu Greta’nın değil, bütün dünyanın meselesi'
    Küresel çapta öğrencilerin iklim grevleri düzenlemesine öncülük etmesinin ardından 74. BM Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmayla dünyada gündem olan 16 yaşındaki Greta Thunberg, süper güçlerin liderleriyle inceden atışmayı ihmal etmiyor. 

    ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti çocuğun BM iklim zirvesinde kıyamet uyarısı tarzındaki ateşli konuşmasıyla dalga geçmek için "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu genç bir kıza benziyor. Görmesi çok hoş" diye tweetleyince, Greta da Twitter biyografisinde kendisini "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız" diye tanımlamıştı.

    'İÇTENLİĞİNDEN ŞÜPHEM YOK AMA'

    © REUTERS /
    Putin: Greta'nın konuşması beni heyecanlandırmadı, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanması kınanmalı

    Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Greta'nın konuşmasıyla ilgili genel heyecanı paylaşmadığı, birilerinin çocuklarla gençleri kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiği yönündeki eleştirisi geldi.

    "Greta'nın kibar ve çok içten bir kız olduğuna eminim" diyen Putin, şöyle devam etmişti:

    "Her halükarda kimse Greta'ya modern dünyanın karmaşık olduğu, çeşitlilik arz ettiği ve hızla kalkındığını izah etmemiş. Afrika ve pek çok Asya ülkesinde insanlar İsveç'tekilerle aynı standartlarda yaşamak istiyor. Peki bu nasıl yapılacak? Zaten Afrika'da bol bol olan güneş enerjisi kullanmaya mı başlamalılar? Kimse Greta'ya bunun mali bedelini açıkladı mı?"

    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
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    'HESABI MI HACKLENDİ?'

    Bunun üzerine 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, Twitter biyografisini "Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen" diye güncelledi.

    Bazı nettaşlar Greta'nın yeni Twitter biyosuna şaşırdı:

    "Birisi Greta'nın Twitter hesabını mı hackledi? Niye profilinde 'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye yazdığını okuyorum???"

    "Greta Thunberg gerçekten de kendini  'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye mi niteliyor? Twitter, neler oluyor? Onun son mesajlarıyla ilgili zehir zemberek yorumlara hayret ediyorum."

    Bazıları Putin'e kesinlikle hak verdiklerini duyurdu.

    'KİBAR MI!?'

    Rusya Devlet Başkanı'nın Greta'yı 'kibar' diye nitelemesiyle dalga geçenler de çıktı.

    'GAZ-PETROL ÜLKESİNİN LİDERİ'

    Greta'yı eleştirenlere hücum edenler oldu:

    "Rusya'nın ekonomisi gaz ve petrole dayanıyor, dolayısıyla Putin'in açıklamasına şaşmamak lazım. Ama müesses nizamın Greta'dan nasıl korktuğu ilginç. Kendileri için tehlike olarak görüyorlar."

    "Başkan Putin, Rusya'da bile kristal netliğindeki verileri anlayamıyor sanırsınız. Aynı eğilim işbaşında. Konuşan gaz ve petrol lobisi mi?"

    TRUMP'A GÖRE AKTRİS

    Bu arada Greta'ya karşı boş durmayan Trump da kendi destekçisi olan @Opinion8dKellie isimli bir kullanıcının aktivist çocuktan "Amma aktris" diye söz ettiği mesajını 65 milyon takipçisine retweet etti. 

    11 YAŞINDA DEPRESYONA GİREN GRETA: YALAN SÖYLEYEMİYORUM

    Greta ise küçük yaşlardan beri kutupların eridiği, kutup ayılarının yok olduğu ve denizlerin plastik atıklarla zehirlendiğini anlatan belgeseller izlediğini, iklim hareketinin aciliyetini kavradığını, ama etrafına bakıp hiçbir somut hareket göremeyince 11 yaşındayken depresyon girdiğini söylüyor.

    O dönem yemek yemeyip yalnızca çok gerekli olduğunda konuşan ve asperger sendromu ile seçici konuşmamazlık teşhisi konulan Greta, "Asperger beni diğerlerinden biraz farklı kılıyor. Ben gerçekten ‘sosyal oyuna’ katılmayı sevmiyorum. Yalan söyleyemiyorum. Bir şey söyleyip söylediğimin aksini yapamıyorum" diyor. 

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