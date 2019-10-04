Greta, Putin'in eleştirisiyle biyografisini güncelledi: Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen

BM'de yaptığı konuşmayla tüm dünyada gündem olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, kendisine dair Trump'ın iğnelemelerinin ardından Putin'in eleştirileriyle Twitter biyografisini güncelledi.

Küresel çapta öğrencilerin iklim grevleri düzenlemesine öncülük etmesinin ardından 74. BM Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmayla dünyada gündem olan 16 yaşındaki Greta Thunberg, süper güçlerin liderleriyle inceden atışmayı ihmal etmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti çocuğun BM iklim zirvesinde kıyamet uyarısı tarzındaki ateşli konuşmasıyla dalga geçmek için "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu genç bir kıza benziyor. Görmesi çok hoş" diye tweetleyince, Greta da Twitter biyografisinde kendisini "Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız" diye tanımlamıştı.

'İÇTENLİĞİNDEN ŞÜPHEM YOK AMA'

Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Greta'nın konuşmasıyla ilgili genel heyecanı paylaşmadığı, birilerinin çocuklarla gençleri kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiği yönündeki eleştirisi geldi.

"Greta'nın kibar ve çok içten bir kız olduğuna eminim" diyen Putin, şöyle devam etmişti:

"Her halükarda kimse Greta'ya modern dünyanın karmaşık olduğu, çeşitlilik arz ettiği ve hızla kalkındığını izah etmemiş. Afrika ve pek çok Asya ülkesinde insanlar İsveç'tekilerle aynı standartlarda yaşamak istiyor. Peki bu nasıl yapılacak? Zaten Afrika'da bol bol olan güneş enerjisi kullanmaya mı başlamalılar? Kimse Greta'ya bunun mali bedelini açıkladı mı?"

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Greta Thunberg'in 'Death Metal' versiyonu viral oldu: Şu andan itibaren sadece Death Metal yapacağım

Bunun üzerine 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti, Twitter biyografisini "Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen" diye güncelledi.

Bazı nettaşlar Greta'nın yeni Twitter biyosuna şaşırdı:

"Birisi Greta'nın Twitter hesabını mı hackledi? Niye profilinde 'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye yazdığını okuyorum???"

Did someone hack Greta's twitter? Why do I read on her profile "A kind but poorly informed teenager"??? — Sergio Sánchez Padil (@SergioZRX7) October 3, 2019

"Greta Thunberg gerçekten de kendini 'Kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen' diye mi niteliyor? Twitter, neler oluyor? Onun son mesajlarıyla ilgili zehir zemberek yorumlara hayret ediyorum."

Did Greta Thunberg really call herself "A kind but poorly informed teenager"? Twitter, what gives here? I'm amazed by the vitriolic comments to her recent postings. pic.twitter.com/1oJEfjeXPK — Richard M. Naloxone (@NaloxoneM) October 3, 2019

Bazıları Putin'e kesinlikle hak verdiklerini duyurdu.

That awkward moment when Putin is 💯 correct... pic.twitter.com/SPHrlM7nis — Moonz🇺🇸 (@MOONER75) October 2, 2019

Hate him or love him. He's right. Europe and the US were able to industrialize and develop while polluting the environment for CENTURIES. Now that they're at the top, everyone else's path to development has to be more expensive because "the earth is dying." — SEUN (@Dan_Onas) October 2, 2019

WOW! Honestly? WOW! Whether knowingly, cunningly or whatever, Vladimir Putin nailed it in his observation of @GretaThunberg. I think the adults who put this child up to such, should be charged with child abuse. — Roni Bell Sylvester (@RoniSylvester) October 2, 2019

'KİBAR MI!?'

Rusya Devlet Başkanı'nın Greta'yı 'kibar' diye nitelemesiyle dalga geçenler de çıktı.

She looks very kind to me: pic.twitter.com/pl1pzNbbUx — Cristian Paunescu (@Cris_Paunescu) October 3, 2019

I've no idea what gave him the impression she is kind. — John Bull Esq. (@AndyRoo79) October 2, 2019

'GAZ-PETROL ÜLKESİNİN LİDERİ'

Greta'yı eleştirenlere hücum edenler oldu:

"Rusya'nın ekonomisi gaz ve petrole dayanıyor, dolayısıyla Putin'in açıklamasına şaşmamak lazım. Ama müesses nizamın Greta'dan nasıl korktuğu ilginç. Kendileri için tehlike olarak görüyorlar."

Russia‘s economy is based on gas&oil, so Putin’s statement is not a big surprise. But interesting how scared the establishment is about Greta. She is recognized to be a danger for them. — DJ Bojo (@bojo_dj) October 3, 2019

"Başkan Putin, Rusya'da bile kristal netliğindeki verileri anlayamıyor sanırsınız. Aynı eğilim işbaşında. Konuşan gaz ve petrol lobisi mi?"

President Putin can't understand the data, it seems

Crystal clear...even in Russia. Same trend at work



Or is it oil/gas lobby speaking ? pic.twitter.com/sAlARQF1Kf — Christopher Cartwright (@chriscartw83) October 3, 2019

TRUMP'A GÖRE AKTRİS

Bu arada Greta'ya karşı boş durmayan Trump da kendi destekçisi olan @Opinion8dKellie isimli bir kullanıcının aktivist çocuktan "Amma aktris" diye söz ettiği mesajını 65 milyon takipçisine retweet etti.

11 YAŞINDA DEPRESYONA GİREN GRETA: YALAN SÖYLEYEMİYORUM

Greta ise küçük yaşlardan beri kutupların eridiği, kutup ayılarının yok olduğu ve denizlerin plastik atıklarla zehirlendiğini anlatan belgeseller izlediğini, iklim hareketinin aciliyetini kavradığını, ama etrafına bakıp hiçbir somut hareket göremeyince 11 yaşındayken depresyon girdiğini söylüyor.

O dönem yemek yemeyip yalnızca çok gerekli olduğunda konuşan ve asperger sendromu ile seçici konuşmamazlık teşhisi konulan Greta, "Asperger beni diğerlerinden biraz farklı kılıyor. Ben gerçekten ‘sosyal oyuna’ katılmayı sevmiyorum. Yalan söyleyemiyorum. Bir şey söyleyip söylediğimin aksini yapamıyorum" diyor.