Alamos Gold'un ruhsatı yenilenmedi, inşaat faaliyetleri askıya alındı

Kaz Dağları'nda siyanürle altın arayarak on binlerce ağacın kesilmesine yol açan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin dün sona eren ruhsatı yenilenmedi. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kirazlı projesindeki tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

İleri Haber'in aktardığına göre, Alamos Gold Şirketi bugün yaptığı açıklamayla 13 Ekim 2019 tarihinde sona eren ruhsatının yenilenmesini beklerken, Kaz Dağları'ndaki faaliyetlerini askıya aldığını belirtti.

Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirildi.

Kirazlı Altın Madeni Projesi Çanakkale il merkezine 30 km, Atikhisar Barajı’na yaklaşık 14 km, Kazdağı Milli Parkı’na 40 km uzaktadır. Kirazlı Altın Madeni projesi kurulum aşamasında olup 2021 yılında faaliyete geçecektir. #Türkiyeiçindeğerüretiyoruz #Doğubiga pic.twitter.com/SEfc4Xg1MW — Doğu Biga Madencilik (@BigaDogu) 14 октября 2019 г.

Öte yandan Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceği kaydedildi.