İstanbul depremi sonrası kritik 7 dakika: Tsunamide neler yapılmalı?

İstanbul'da uyarı niteliğindeki 5.8'lik depremin yankıları sürerken bir yandan da Marmara Denizi'nde oluşması muhtemel tsunami endişe yarattı.Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberinde şunları söyledi:
"Marmara'da 7.4'ten büyük depremler küçük ya da büyük tsunami yarattı. Bu nedenle büyük İstanbul depreminde tsunami bekliyoruz. 'Marmara iç denizdir tsunami yaratmaz' diye bir şey doğru değil. 'Doğrultu atımlı fay tsunami yaratmaz' görüşü ise doğru. Ama başladığı ve bittiği yerle, kıvrım yaptığı yerlerde tsunami yaratır.
Marmara'da da fayın kıvrım yaptığını biliyoruz. Japonlarla birlikte bunun deneyini yaptık. Tsunami büyük zarar verici değil. Fakat Büyükçekmece ve Yenikapı açıklarında denizaltında heyelanlar var. Riskli olan bunlar. Boğaz'ın getirdiği çamur bölgeye yerleşmiş ve eğimli bir vaziyette duruyor. Depremde göçme ihtimali var. O göçtüğünde de tsunami meydana gelecek.
‘AVRASYA TÜNELİ'NİN GİRİŞİ YÜKSELTİLMELİ’
Prof. Dr. Yalçıner, tsunaminin betonarme yapılara çok zarar vermeyeceğini belirterek, "Marmara kıyılarındaki betonarme binaların birinci ve üst katta yaşayanlar için risk çok az. Ama ahşap binalar için risk var. Tsunami ahşap binayı kaldırır götürür. Boğaz'daki yalıların zemin katına girer ve çıkar" dedi.
"Şehir hatları vapurları yolcu indirirken tsunami meydana gelirse can kaybı yaratır. Maltepe ve Yenikapı'daki toplanma alanları da etkilenir. Kıyı koruma yapılarının yükseltilmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Mesela kıyıya yakın metro istasyonlarına dalga gelince su basmaması lazım. Bazı istasyonların önlemi alınmıştı. Örneğin Üsküdar. Yenikapı istasyonu kıyadan uzak olduğu için oraya dalga ulaşmıyor. Haydarpaşa'daki Avrasya Tüneli'nin girişi de kıyıdan uzak. Ancak Kumkapı'daki Avrasya Tüneli'nin girişi için önlem alınması ve yükseltilmesi gerekli, üzerinde çalışıyoruz. Haydarpaşa Limanı dalgakıranının 2 metre yükseltilmesi çok büyük bir önlem olacak. Ambarlı Limani dalgaya açık, koruma yapısı yok. Bir de dere ağızlarıyla ilgili önlemler alınmalı. En fazla da Ayamama Deresi'nden dalganın içeri gireceğini öngörüyoruz."
UYARI SİSTEMİ KURULU
‘DERİNE YÜZÜN’
"Deprem olduktan sonra kıyı bölgelerinden uzak durmak gerek. Tsunami gelmeden önce deniz çekilir. 5 dakika geri gider. Çekilmeyi gördüğünüz anda kıyıdan uzaklara gidin, evdeyseniz de üst katlara çıkın. O zaman vaktiniz yeterli olacaktır. Ama 'Deniz çekildi, balıkların çırpınmasına bakayım' derseniz o zaman kaçma şansı azalır. Japonya'daki hocam, tsunamide ölenlerin yarısının meraktan, seyrederken öldüğünü söylerdi. Tsunami esnasında eğer denizdeyseniz açık denize, su derinliği 50 metreyi geçen bir yere gitmeniz gerekiyor. Orada hiçbir zarar görmezsiniz. Tsunaminin zararı sığ suda."
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