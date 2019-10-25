Buzul nehirleri Amazon ormanlarından daha hızlı karbondioksit emiyor

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) adlı bilim dergisinde sonuçları yayımlanan araştırma, nehirler hakkındaki geleneksel görüşü değiştiriyor.
Araştırmaya öncülük eden Vancouver’daki British Columbia Üniversitesi’nden biyolog Dr. Kayra St Pierre, “Bu tamamen sürprizdi. Buzulların durumuna dair gayet iyi bir fikrimiz var. Ancak erimiş sular hakkında çok bilgimiz yok, nehirlere karıştığında ya da göllere aktığında neler oluyor bilmiyoruz” dedi.
Araştırmacılar, birçok fiyort ve buzula ev sahipliği yapan Nunavut bölgesindeki Ellesmere Adası’ndan alınan erimiş suları inceledi. Ayrıca Kuzey Amerika’da önemli bir sıradağ olan Rocky Dağları ile Grönland’dan da örnekler toplandı.
DAHA AZ ÇÜRÜMEYE YOL AÇIYOR
Ancak buzul nehirleri su yaşamı için çok ‘konuksever’ olmadığından çok daha az organik çürümeye yol açıyor ve böylece daha az karbon salıyor.
Ayrıca buzullardan sızan, silikat ve karbonat içiren tortu, akmakta olan sulara karıştığında ‘kimyasal aşınma’ (akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır) denen jeolojik olaya yol açıyor.
42 KM GENİŞLİĞE ULAŞIYOR
Bu da erimenin hızlandığı dönemlerde buzul nehirlerinin Amazon yağmur ormanlarından 40 kat daha fazla karbon emmesi anlamına geliyor.
St Pierre, “Bir metrekarelik bir alanı baz aldığımızda, bu nehirler olağanüstü miktarlarda karbondioksit emiyor” dedi. Ancak sınırlı boyutları göz önünde bulundurulursa genişleme imkânı olan Amazon’dan daha azını hapsedebilir.
İYİMSER BİR MESAJ AMA…
Ancak kısa dönemde fayda sağlayacak bu iyimser mesaj aynı zamanda buzul erimesinin giderek hızlanması gibi gezegeni tehdit eden başka bir gelişmeyi de ortaya koyuyor.
Kayra St Pierre, “Buzullar sonu olan kaynaklardır, onlardan yayılan sular da öyle. Dolayısıyla pek çok fayda elde ettiğimiz kaynakları kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.
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