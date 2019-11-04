Rusya’nın Kunaşir adasındaki boz ayılar beyazlamaya başladı

Rusya’nın Kuril Adaları’nın güneyinde bulunan Kunaşir adasındaki boz ayıların en az yüzde 10’u beyaz veya kurşuni bir renk almaya başladı. Bilim insanlarına göre boz ayıların kutup ayılarına benzediği bu durumun nedeni melezlenme.

Kuril Adaları’nın güneyinde kalan Kunaşir adasındaki ayıların bazılarının kutup ayılarından ayırt edebilmek zor bir hale geldi. Bölgede yarısı koruma alanında olmak üzere 160 ayı bulunuyor ve bunların yüzde 10’u kurşuni veya beyaz renkte.

Rusya’nın rezerv yönetimi ve araştırmaları analitik destek merkezi Roszapovedcenter’ın Müdür Yardımcısı Artur Murzahanov, “Beyaz ve açık renkli hayvanlar olabilir, bu tüm hayvan gruplarında normal bir durum. Koruyucu renkler olmadan kolay hedef haline gelebiliyorlar. Ancak Kuril ayıları bunun dışında kalıyor. Ayıların yüzde 10’u kurşuni renkte ve özgürce yaşıyorlar. Ayıların insanlardan başka düşmanı yok, bu nedenle renklerinin bu hale gelmesine yol açan mutasyon, ayı topluluğu içinde kalmaya devam ediyor” dedi.

New pictures show how brown bears turn white ‘due to inbreeding’ on remote island. Researchers in Kurils Nature Reserve confirm no less than 10% of the bear population has a distinctive silver coat https://t.co/UtIOPekAEM pic.twitter.com/IpQYkOaXre — The Siberian Times (@siberian_times) November 4, 2019

​Bilim insanları, adadaki hayvanlar arasındaki melezlenmenin bu durumun nedeni olabileceğini düşünüyor.

Hayvanlar üzerinde incelemelerde bulunan Arktika uzmanı Viktor Nikiforov, “Ayılar melezlenme nedeniyle kutup ayılarına benzemeye başladı. Kunaşir boz ayılar için çok küçük bir yer ve buraya yeni ayılar gelmiyor” dedi.

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden Profesör Noriyuki Ohtaishi de ayıların renklerindeki değişimin izole olmalarından ve mutasyondan kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor.

Diğer yandan tamamen siyah ayılar da mevcut. Ayıların genellikle alt kısımlardan çok üst kısımlarının beyaza döndüğü fark ediliyor.

Benzer bir durum İturup’un yanı sıra Şumşu ve Paramuşir adalarında da görülüyor. Yılın bu zamanlarında somon avlamak için belli noktalarda toplanan ayılar kolaylıkla görülebiliyor.