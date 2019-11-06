11 binden fazla bilim insanı uyardı: Açık ve tartışmasız bir iklim krizi yaşıyoruz

Dünya genelinde 11 binden fazla bilim insanı, gezegenin 'açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğu’ uyarısında bulundu.

BioScience dergisinde ‘Bilim insanları iklim krizine karşı uyarıyor’ başlığıyla bir çalışma yayımlandı.

Bilim insanlarının, insanları felaketlere karşı uyarmak gibi bir ahlaki yükümlülüğü olduğunu hatırlatan çalışmada, “Bu yükümlülüğe dayanarak, dünya üzerinde 11 binden fazla bilim insanı olarak, gezegenimizin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu beyan ediyoruz” denildi.

Tüm göstergeler kötüye gidiyor

Bilim insanları, son 40 yıldaki karbondioksit , metan, azot oksit, yüzey sıcaklığı değişimi, Kutup Denizi buz seviyesi, Grönland buz kitlesi, buzul kalınlığı, okyanus ısı içeriği, deniz seviyesi, yanan alanların yüzölçümü, şiddetli hava olayları gibi göstergelerin tümünde hızlı bir kötüye gidiş olduğunu tespit etti.

Cenevre'de 1979'da düzenlenen ve iklim değişikliğinin alarm verici seviyede olduğunu ortaya koyan İlk Dünya İklim Konferansı'ndan bu yana birçok kez benzer uyarılar yapıldığı ancak sera gazı salınımlarının hızlanarak arttığı vurgulandı.

Rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji kullanımı gibi bazı alanlarda gelişme kaydedilse de 2018'de kullanılan fosil yakıtı enerjisinin bunlardan 28 kat fazla olduğu belirtildi.

‘Yaşaması mümkün olmayan bölgeler ortaya çıkabilir’

Avustralya’nın Sydney Üniversitesi'nden Dr. Thomas Newsome, iklim krizinin, eğer acilen müdahale edilmezse şu ana kadar tecrübe edilenden çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir iklim değişikliği anlamına geldiğini kaydetti.

Newsome, "Bu, dünyada insanların yaşaması mümkün olmayan bölgeler ortaya çıkabileceğini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları ayrıca 40 yıllık bir çalışma sonucu elde edilen verilere dayanarak hükümetlerin iklim krizini ele almada başarısız olduğunu belirtti.