Yeni Zelanda 2050'ye kadar sıfır karbon hedefini yasalaştırdı: 'Tarihin doğru tarafındayız'

Yeni Zelanda parlamentosunda bugün yapılan oylamada, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesini ve Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerinin karşılanmasını öngören tasarı, muhalefet partilerinin de destek verdiği ‘tarihi’ bir uzlaşmayla kabul edildi.
Gelecek hükümetleri de kapsıyor
Tasarı, karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi yasalaştırmanın yanı sıra daha sonraki hükümetlerin de bu hedefi karşılamasını öngörüyor. Ayrıca iklim değişikliği komisyonu kuruluyor ve gelecekteki hükümetlerin plan ve bütçelerini bu hedefe göre oluşturması sağlama alınıyor.
Karbon emisyonlarını azaltma hedefi iki ayrı plandan oluşuyor. Bunlardan ilki canlı organizmaların ürettiği biyojenik metan, diğeri ise sera gazları.
Ardern: Gurur duyduğum bir tercih yaptık
İklim değişikliğini ‘zamanımızın en büyük zorluğu’ olarak niteleyen Ardern, “İnkâr edilemeyecek bir şekilde deniz seviyelerimiz yükseliyor, aşırı uçta hava olayları yaşıyoruz. İnkâr edilemeyecek bir şekilde bilim bize flora ve faunada meydana gelecek etkileri ve daha önce görmediğimiz hastalıkların yayılacağını söylüyor” diye konuştu.
Çevre örgütleri kararı alkışlarken, Yeni Zelanda’nın diğer ülkelere öncülük etmesini umduklarını dile getirdi.
İklim Değişikliği Bakanı James Shaw da, “Nükleer silahsızlanma ve kadınlara oy hakkı tanınması konusunda dünyaya öncülük ettik. Şimdi tekrar öncülük ediyoruz” dedi.
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