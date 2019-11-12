Guinness'ten Çorum açıklaması

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait oldu."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici da "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait oldu" açıklaması yaptı.

Rekor 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya aitti.

Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.