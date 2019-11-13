Beşiktaş'ta 'kedi ve köpek çıkabilir' tabelaları

Beşiktaş Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duymak ve bu konuda insanların farkındalık duygusunu artırmak için sokak ve caddelere ‘Kedi & köpek çıkabilir' tabelası ekledi. Bu uygulama Beşiktaş’ın 42 farklı noktasında yer alacak.

Beşiktaş İletişim Ofisi BİO’nun koordinasyonunda Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğiyle yaya ve araçların hayvanların yaşam alanlarına saygı duyması ve bu konuda hassasiyet duygusunu artırmak amacıyla Beşiktaş’ın sokaklarına ‘Kedi & köpek çıkabilir' yazılı tabelalar asıldı.

İlçenin kritik noktalarına şu ana kadar 26 tabela eklenirken, monteleme işlemi bittiğinde Beşiktaş’ın sokak ve caddelerinde sokak hayvanlarına karşı farkındalık yaratmak için 42 nokta 'kedi ve köpek çıkabilir' tabelaları ile donanacak.