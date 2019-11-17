Dipsiz Göl'ü kurutan iki iş adamının kimliği ortaya çıktı

Gümüşhane’deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ü, Roma lejyonunun definesini aramak için kurutan iki işadamının kimliği ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in ulaştığı bilgilere göre izinleri alıp kazıları yapanlar Fatih Sözen ile Ahmet Canbakkal. İşadamları göldeki kazıyı, resmi heyet huzurunda yaptı.

Biri inşaat, diğeri hafriyat sektöründe çalışan işadamları Trabzon'da faaliyet gösteriyor. Dosyadaki kayıtlardan numarasına ulaşılan Fatih Sözen, kendisinin Alanya’da inşaat işleri yaptığını söyleyerek “Ben o iş adamı değilim. Sadece isim benzerliği” iddiasında bulundu.

Kazı yapılırken ilgili kanun gereği kazıya üç kişiden oluşan resmi bir heyetin de eşlik ettiği ortaya çıktı. Resmi heyet önünde yapılan kazı sonucunda herhangi bir 'define' bulunamadığı kayda geçirildi. Gümüşhane Valisi Kâmuran Taşbilek, bakanlığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini, Gümüşhane Üniversitesi’nden uzmanların da gölü ve çevresini incelemeye aldıklarını söyledi. Taşbilek, valilik ekiplerinin üniversiteden uzmanlarla birlikte gölü rehabilite etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de söyledi.