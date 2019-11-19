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16:23 19 Kasım 2019
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    Nesli tükenmekte olan sarı gözlü penguen hoiho

    Anti-sosyal penguen hoiho ‘Yılın Kuşu’ yarışmasında ipi gögüsledi

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    Nesli tükenmekte olan sarı gözlü penguen hoiho, sosyalleşmeyi sevmese de kendisi adına kampanya yürütenler sayesinde ‘Yılın Kuşu’ yarışmasını kazandı.

    Endemik bir penguen türü olan hoiho, Yeni Zelanda’da 14 yıldır düzenlenen prestijli “Yılın Kuşu” yarışmasını, yürütülen yoğun kampanyalar sayesinde kazanmayı başardı.

    Yeni Zelanda’da yalnızca 225 çift kalan hoiho dünyada en nadir görülen penguen türü.

    Hoiho, yarışma tarihinde bu ödülü kazanan ilk penguen olabilmek için beş rakibini devirdi. Seçimi düzleyen Orman & Kuş adlı koruma grubu, penguenin Yeni Zelanda’daki endemik papağan türü kakapo ve geçen yılın galibi Yeni Zelanda güvercini olan kereru karşısında aldığı zaferin, rakiplerinin keyfini kaçırdığını belirtti.

    İki belediye başkanından destek

    King penguin at the Falkland Islands.
    © Flickr/ GrahamC57
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    İki belediye başkanının da desteğini alan hoiho, yürütülen yoğun kampanya sayesinde seçimlerde kullanılan geçerli 43 bin 460 oyun 12 bin 22’sini almayı başardı. Ülke çapında ilgi gören seçimlerde kampanya ekipleri destek kazanabilmek için reklam panoları kiralıyor ve tanıtım videoları hazırlıyorlar.

    Orman & Kuş grubunun sözcüsü, oylamanın başa baş geçtiğini ve sonucu tahmin etmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

    Başbakan Ardern hoihonun zaferini tanıdı

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise haftalık basın toplantısında hoihonun kazandığı zaferi kabul ederek sonucun öneminin altını çizdi. Ardern sarı gözlü bu penguenin zaferinin, uzun süredir bağlılık ve destek gösterdiği bir başka deniz kuşu olan siyah fırtınanın gelecek yıl yarışmayı kazanmasının önünü açmasını umut ettiğini sözlerine ekledi.

    ​Anti-sosyal olmalarıyla bilinen hoiho penguenleri neredeyse hiç konuşmasalar da çiftleştiklerinde tiz bir çığlık atarak iletişim kuruyorlar.

    Hoiho türü, ısınan okyanuslar nedeniyle gıda mevcudiyetinde meydana gelen değişiklikler, dip trol ağlarının beslenme alanlarına zarar vermesi, balık ağlarına takılma ve insanlar tarafından rahatsız edilme gibi sebeplerden ötürü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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    Etiketler:
    Yeni Zelanda, kuş, Penguen
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