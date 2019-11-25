Rusya’da hava sıcaklığı -51 dereceye düştü: Eğitime ara verildi

Rusya’ya bağlı Saha Cumhuriyeti’nin dünyanın en soğuk noktalarından biri olarak anılan Verhoyansk kentinde hava sıcaklığının -50 dereceye düşmesi nedeniyle 1 ilâ 7. sınıflar arasında derslere ara verildi.

Verhoyansk’ta hava sıcaklığı bugün -51 dereceye kadar düştü. Kentteki bir okulda müdür vekili olan Galina Dabanova, Sputnik'e yaptığı açıklamada kentteki -50 dereceye varan soğuk hava sebebiyle 1 ilâ 7. sınıfta öğrenim görenler için eğitime ara verildiğini söyledi.

Dabanova, “Okulumuzda 207 çocuk öğrenim görüyor. Bu yıl havalar çok soğudu. Geçen hafta -30 dereceydi. Bugün hava -51 derece ve rüzgarlı. Bu nedenle 1 ilâ 7. sınıflar için eğitime ara verildi. 1 ilâ 11. sınıflar içinse -55 derecede ara veriliyor” dedi.

Saha Cumhuriyeti’nin Verhoyansk ve Oymyakon kentleri hava sıcaklığının -67 dereceye kadar düşmesinden dolayı dünyanın en soğuk noktaları olarak anılıyor.